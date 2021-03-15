Uzmandan ıslak ve nemli maske uyarısı!

Kademeli normalleşme uygulamasının 1 Mart'ta başlamasının ardından uzmanlar, maske kullanımıyla ilgili uyarılarını yineliyor. Kırmızı kategoride yer alan 17 ilden biri olan Tokat'ta pazar günü sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Vaka sayıları gün geçtikçe artan Tokat'ta vaka sayısı 100 binde 228,82'e yükseldi. Kenttteki yüksek vaka oranlarına dikkat çeken Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Sibel Yavaş, doğru maske kullanımıyla ilgili bilgiler verdi.

Dr. Sibel Yavaş, Tokat'ta kafe ve restoranların açılmasını ve pazar günü sokağa çıkma yasağının kalkmasını isteyen vatadaşların öncelikle pandemi kurallarına uyması gerektiğini belirtti. Sokakların gereksiz yere kalabalık olduğunu ve zaman zaman mesafe kurallarına uyulmadığını söyleyen Yavaş, bu şekilde yasaklardan kurtulmanın mümkün olmadığını ifade etti. Zorunlu olunmadığı müddetçe kalabalık ortamlara çıkılmaması erektiğini ifade eden Yavaş, el hijyeni ve doğru maske kullanımıyla beraber bu önlemlerin güçlendirilebileceğini ifade etti.

"Yüksek sesli konuşanların maskeleri çabuk ıslanıyor"

Açık havaya çıkan insanlarda psikolojik olarak bir gevşeme görüldüğünü kaydeden Sibel Yavaş, parklarda mesafe bırakılmadan oturulduğunun gözlendiğini belirtti. Aşılanmanın tedbirlerden muaf tutulmaya neden olmayacağını kaydeden Yavaş, doğru maske kullanımının kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Maskenin ağzı ve burnu tamamen kapatması gerektiğine değinen Yavaş, ıslanan maskelerin hemen değiştirilmesi gerektiğini kaydetti. Cerrahi maskelerin en fazla 3-4 saat kullanılması gerektiğini bildiren Yavaş, özellikle yüksek sesle konuşan insanların maskelerinin çok kolay nemlendiğini söyledi.

Tehlikeli mutasyonlar aşıların etkinliğini düşürebilir!

Pfizer/BioNtech, Sinovac, Modera, Sputnik V ve Oxford/AstraZeneca gibi aşıların dünya genelinde uygulanmaya başlamasına rağmen mutasyonlu virüsler ciddi bir sorun teşkil ediyor. İngiltere'deki B117 mutasyonu, Brezilya'daki P1 mutasyonu ile Güney Afrika'daki B1351 mutasyonunun gelecekte aşıların etkinliğini düşürebileceği belirtiliyor.

Bu mutasyonların sürü bağışıklığını alt edebileceğini belirten uzmanlar, aşılarda da değişikliğe gidilebileceğini belirtiyor. Dünya genelinde vaka sayıları 120 milyonu aştı, ölüm sayıları ise 2 milyon 665 milyonu geçti.