Uzmandan çarpıcı açıklama: Verileri görünce uyuyamadım!

Washington Üniversitesi Hastalık Uzmanı Chris Murray, koronavirüsün seyrine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Murray, daha önce yaptığı bir açıklamada, birkaç koronavirüs aşısıyla birlikte sürü bağışıklığının ortaya çıkabileceğini ya da bulaşın tümüyle yok olabileceği hususunda umutlu olduğunu dile getirmişti.

Fakat Güney Afrika'da Şubat ayında gerçekleştirilen bir aşı denemesi tüm umutları altüst etmiş durumda. Söz konusu aşı denemesinde, mutasyonlu koronavirüsün hem aşının koruma oranını azaltabileceği hem de önceden koronavirüse yakalanmış insanlarda doğal bağışıklığı ortadan kaldırabileceği görüldü. Murray, verileri görmesinin ardından uyuyamadığını söyledi.

"Koronavirüsün kontrol altında tutulabileceği konusunda ümitliydik"

Reuters haber ajansı tarafından 18 uzmanla gerçekleştirilen röportajlarda, bilim insanlarının koronavirüsün seyrine ilişkin yeni bir görüş birliğine sahip oldukları görüldü. Bilim insanları, 2021 senesinin sonlarında yüzde 95 koruma oranına sahip iki aşının ortaya çıkmasıyla koronavirüsün genel olarak kontrol altında tutulabileceğine dair ümide kapıldıklarını ifade etti.

"Yalnızca endemik bir virüs olarak kalmayacak"

Fakat bilim insanları, son dönemde Brezilya ve Güney Afrika mutasyonuna dair ortaya çıkan verilerin bu ümitleri ortadan kaldırdığını dile getirdi. Koronavirüsün yalnızca endemik bir virüs olarak kalmayacağını düşünen bilim insanları, insanlar arasındaki dolaşımını sürdürecek olan koronavirüsün büyük bir ihtimalle senelerce ciddi oranda hastalık ve can kaybı yüküne yol açacağı fikrine sahip.

"Önlemlerle devam edilecek"

Bilim insanları, bu nedenle koronavirüsün dalgaları esnasında özellikle de risk grubunda yer alan insanların toplu ortamlardan uzak durmayı ve maske kullanmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Yeni aşılamalar araştırılıyor

Hızlı bir şekilde üretilen aşılar, mutasyonlu koronavirüse rağmen hastaneye yatış ve can kayıplarının önüne geçiyor. Aşı üreticileri, mutasyonlu koronavirüse karşı koruma sağlayabilecek destek aşılarını bulmaya çalışırken, aynı zamanda yeni aşılamaları da araştırıyor. Bağışıklık sisteminin koronavirüsle mücadele etme kabiliyetine ilişkin keşfedilmeyi bekleyen birçok ayrıntı olduğu ifade ediliyor.

"Gripten 4 kat fazla"

Murray, mutasyonlu koronavürüsün yayılmayı sürdürmesi durumunda gelecek kış hem hastaneye yatış oranlarının hem de can kayıplarının gribe göre 4 kat daha fazla olabileceğini ifade etti.

Uzmanlar arasındaki fikir ayrılıkları, koronavirüsün bitişine ilişkin açıklamalarında daha dikkatli olmalarını sağladı. Aşılamada en hızlı ülkelerden biri olan İngiltere, koronavirüs kısıtlamalarının yavaş yavaş esnetileceğini duyurmuştu.

Koronavirüs tablosu

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde şu ana kadar 116 binden fazla kişi enfekte olurken, 91 milyon 800 binden fazla kişi iyileşti. Dünya genelinde şimdiye dek 2 milyon 500 binden fazla kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti. ABD (Amerika Birleşik Devletleri), 29 milyon 526 bin 86 vaka ve 533 bin 636 can kaybı ile ilk sırada yer alıyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 10:19