Uyuz Hastalığı Nedir? Belirtileri Nelerdir? Tedavi Yöntemi Nasıldır?

Genellikle ciltten cilde temas yoluyla uzun süre kalması nedeniyle buluşmaktadır. Bunun yanı sıra yatak takımları veya havlu gibi kişisel eşyalar yoluyla da hızlı bir şekilde bulaşmaya başlar.

Uyuz hastalığı genellikle çok temiz ortamlarda bulunmaz. Pis ve rütübetli bir ortamda insanların uzun süre bir arada bulunması sonucu ortaya çıkmaktadır. Herkes uyuz hastalığına yakalanabilmektedir. Fakat cinsel anlamla çok fazla partneri olan insanlarda, hapishane mahkumlarında, kurumsal anlamda bakıma muhtaç olan insanlarda daha faz la görülür.

Uyuz salgını bazen okullarda ve kreşlerde de görülebilmektedir. Peki, bu hastalığın belirtileri nelerdir?

Uyuz Hastalığı Belirtileri Nelerdir?



Uyuz akarının bir vücutta tepki göstermesi ortama 4 ile 8 hafta arasında değişmektedir. Bu süre zarfında vücutta kaşıntılar, sivilce benzeri döküntüler, kızarıklıklar ve kabarcıklar gibi tepkimeler gerçekleştirir.

Hastalığın ilk zamanlarında sivilceler ve kaşıntılar sinek ısırığına benzediği için hemen fark edilmeyebilir. Diğer bir yanı da sürekli olan uyuz kaşıntısıdır. Bu kaşıntı genelde yaşlılarda ve çocuklarda çok şiddetli bir biçimde görülür.

Uyuzun diğer bir tepkime biçimi ise deride uzun çizikler halinde oyukların görülmesidir. Bu çizgiler genelde beyaz ya da cilt renginde oluşabilmektedir.

Uyuz hastalığının öyle durduk yere iyileşmesi mümkün değildir. Çünkü bulunduklar vücudu terk etmezler. Hastalık bu yüzden reçeteli ilaçlar ile tedavi edilebilir.

En yaygın tedavi türü vücut losyonu ya da kremidir. Bu krem veya losyon vücudu sürüldükten 8 ya da 14 saat sonra yıkanır.

Bunun yanı sıra uyuzun yavruları ilaçlarla etkisiz hale gelebilir. Fakat kaşıntılar hemen geçmez. Bu yüzden doktorunuza danışarak kaşıntı giderici hidrokortizon kremi kullanabilirsiniz. Bunlara ek olarak Çay ağacı yaprağı ve aloe vera kremleri kullanabilirsiniz. Fakat bu ürünleri de doktorunuza danışarak kullanmanız tavsiye edilmektedir.

Ayrıca uyuz olan kişinin kıyafetleri ve eşyaları yıkanmalı ve bir miktar çok fazla yakın mesafeli durulmamalıdır.

