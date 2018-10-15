Uyku sorunları 5 yıldızlı otel konforunda tedavi ediliyor

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (ÖZEL)- KAYSERİ Şehir Hastanesi'nde faaliyet gösteren ve bölgenin en büyüğü olan uyku laboratuvarında Türkiye genelinde yüzde 2 ile 4 oranında değişen uyku apnesi ve uykuda nefes durma sorunlarının önüne geçmeye çalışılıyor. 5 yıldızlı otel konforundaki merkezde,hastalar 7 gün 24 saat ayrıntılı şekilde incelenerek tedavi ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir süre önce hizmete açılan Şehir Hastanesi'nde bulunan Uyku Hastalıkları Tanı ve Tedavi Merkezi, Kayseri ve çevre illerde uyku apnesi ve uykuda nefes durma sorunları yaşayan insanlara hizmet ediyor. Kayseri Şehir Hastanesi doktorlarından, Sevgi Arık Yüksel " Uyku her canlıda olduğu gibi insanlarda da olmazsa olmazdır. Uyku hayatın 3'te 1'ini kaplayan bir döngüdür. Vücudun zihinsel ve bedensel yenilenmesi, yapılanması ve yeni bir güne hazırlanması için sağlıklı bir uyku çok çok önemlidir. Uyku bozukluğu olan vatandaşlarımızı uyku merkezimizde testlerini yapmak suretiyle uykularını değerlendiriyoruz. En sıklıkla yatırdığımız hasta grubumuz obsiktif uyku apnesi sendromu dediğimiz uykuda nefes tıkanması ile ilgili hastaları yatırıyoruz. Bu hastaların dışında daha seyrek olarak nörolojik vakalarda narkolepsi, periyodik bacak hareketleri, daha nadir görülen hastalık gruplarını da yatıyoruz. Gece uykuda nefesi duran hastalarımız en sıklıkla horlama şikayeti ile başvuruyorlar. Bunu daha çok hasta yakınları ifade ediyor. Uyku da nefeslerinin durması bazen 10 saniye sürüyor, bazen 30 ile 1 dakika arasında değişebiliyor. Hastaların nefeslerinde ciddi şekilde azalmalar oluyor" dedi.

'BÜYÜK BADEMCİĞİ OLAN ÇOCUKLAR DİKKAT'

Ülke genelinde uyku probleminde sorun yaşayanlarının oranının yüzde 2 ile 4 oranlarında olduğuna dikkat çeken Doktor Yüksel, "Toplum olarak bu hastalığı ve önemini çok tanımıyoruz. Özellikle nefes durmasının ne demek olduğunu bilmiyorlar. Birçok insan bunun hastalık bile olduğunu bilemeyebiliyor. Bu hastalıkla özellikle orta yaş, kısa - kalın boyunlu ve kilolu erkeklerde görüldüğü gibi kadınlarda da menopozla birlikte sıklaşmaya başlıyor. Çocukluk yaş gurubunda özellikle büyük bademciği olanlar, büyük geniz eti olan çocuklarda da görülebiliyor. Eğer horluyorsanız gece nefesiniz duruyorsa, çok uyuyor ve dinlenemiyorsanız mutlaka uyku merkezine başvurmalısınız" diye konuştu.



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