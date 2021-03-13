Uğur Şahin: Koronavirüsten kötüsü gelebilir!

ABD'li Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısını geliştiren ilk şirket olan BioNtech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, salgının seyrine dair Bloomberg’e demeç verdi. Aşıların eşit olarak dağıtılamadığını ve bunun dünya kamuoyundaki en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu kaydeden Şahin, koronavirüs sayesinde insanlığın, gelecekteki daha ciddi problemler karşısında hazırlık yapabildiğini belirtti.

"Koronavirüs bir hazırlık imkanı sundu"

Koronavirüsten kaynaklanan pandeminin dünyanın karşılaştığı en kötü problem olmadığına değinen Prof. Dr. Uğur Şahin, ilerleyen yıllarda yaşanacak pandemilerin bundan çok daha yıkıcı olabileceğini söyledi. Daha tehlikeli pandemilerden önce koronavirüsle karşılaşmanın bir hazırlık imkanı sunduğunu vurgulayan Şahin, aşı dağıtımının kritik önem sahip olduğunu belirtti. Dünya genelinde halen daha aşı dozlarını dört gözle bekleyen ülkelerin olduğunu hatırlatan Şahin, gelecekte yaşanabilecek salgınların çok daha sert ve yıkıcı olabileceğine işaret etti. Şahin, gelecekteki tehlikeli salgınlardan minimum düzeyde etkilenmek için aşıların üretildikten sonra tüm dünyaya üç ay içinde gönderilebilmesi gerektiğini belirtti.

"Aşılar 3 ay içinde tüm dünyaya gönderilebilmeli"

Koronavirüs pandemisinin başladığı dönemde tüm dünyaya aşı tedarik edebilecek altyapıya sahip olmadıklarını aktaran Prof. Dr. Uğur Şahin, zaman içinde bu kapasiteye ulaştıklarını söyledi. Daha yıkıcı salgınlardan etkilenmemek için üretilecek aşıların acil şekilde dünyadaki tüm ülkelere gönderilebileceği bir altyapının oluşturulması gerektiğine değinen Şahin, bunun aşı üreticilerinin temel amacı olması gerektiğini savundu.

Uğur Şahin, 2022 yılından umutlu!

Koronavirüs aşılarında öncü olan Pfizer/BioNtech'in 2022 yılı için aşı üretim kapasitesinin 3 milyar doz olduğunu kaydeden Şahin, kapılarının yeni ortaklıklara açık olduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada şimdiye kadar uygulanan 335 milyondan fazla aşının yüzde 76'sının 10 ülkede gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu istatistiklere rağmen umutlu olduğunu belirten Şahin, üretilecek aşıların 2022 yılında tüm dünyaya yeteceğini düşünüyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 14:47