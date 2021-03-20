Uğur Şahin'den Türkiye açıklaması: Mart sonu aşılama başlar!

Koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunan BioNtech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, salgının sona ermesi için sadece Avrupa'nın değil bütün dünyanın korunması gerektiğini kaydetti. Siyasetçilerin de bunu öğrenmesi gerektiğini ve buna göre adımlar atıması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Uğur Şahin, aşılamanın beklenen şekilde gitmesi durumunda yaz ayları sonunda Avrupa'da sürü bağışıklığının sağlanabileceğini ifade etti. Pandemideki üçüncü dalganın birkaç ay boyunca devam edeceğini vurgulayan Şahin, virüs yayılımının önüne geçmek için aşılama sayılarının artırılması gerektiğine işaret etti.

"Yıl sonuna kadar 2,4 milyar doz aşı üretmek istiyoruz"

İngiltere'den yayılan B117 mutasyonu nedeniyle virüsün daha hızlı yayıldığını kaydeden Şahin, pandemide kontrolü sağlamanın en etkili yolunun "herkesin kendisine ve çevresine dikkat etmesi" olduğuu söyledi. Salının geçen yıl aniden vurduğunu ve tıp tarihinde en hızlı geliştirilen aşının ortaya çıkmasını sağladığını belirten Şahin, aşı üretme kapasitesini de geliştireceklerini kaydetti. Bundan sonra yaşanacak daha tehlikeli salgınlarda hızlı reaksiyon gösterebilmek için aşı üretme kapasitesinin geliştirilmesi gerektiğini aktaran Şahin, bu yıl aşı dağıtımı konusunda büyük hedefler koyduklarını belirtti. Yıl sonuna kara 2,4 milyar doz aşı üretmek istediklerini belirten Şahin, normal hayata bir an önce dönmek için sıkı çalıştıklarını aktardı.

"Mart ayı sonunda Türkiye'de aşılama başlayabilir"

Kanser araştırmalarıyla ilgili TÜBİTAK ile görüşmeler yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Uğur Şahin, ortak çalışmalar gerçekleştirmek istediklerini ifade etti. Öte yandan Türkiye'ye yollanacak 4,5 milyon doz Pfizer/BioNtech aşısıyla ilgili konuşan Şahin, kalite kontrol ve mevzuatlar gibi etmenlerin aşının teminatında gecikmelere sebep olduğunu belirtti.

Bu kalite kontrol testlerinin yapılmak zorunda olduğunu kaydeden Şahin, Mart ayı sonunda Türkiye'de aşılama yapılmaya başlanabileceğini vurguladı. Bu yılın ikinci yarısından sonra Türkiye'ye daha çok aşı göndermek istediklerini belirten Prof. Dr. Uğur Şahin, tüm dünyada eşit şekilde uygulanmayan aşılanmanın, salgına karşı etkisiz kalacağını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 12:21