Uğur Şahin'den normalleşme açıklaması!

Eşi Prof. Dr. Özlem Türeci ile birlikte BioNtech'in kurucularından olan Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüs döneminde normalleşmenin ne zaman gerçekleşeceğine dair fikirlerini paylaştı. Koronavirüs aşısını en erken bulan Pfizer/BioNtech ortaklığında Biontech'in kurucularından biri olarak dikkat çeken Uğur Şahin, Bild gazetesi ile Der Spiegel dergisine demeç verdi. Aşılamayla birlikte zamana toplum bağışıklığının oluşacağını aktaran Prof. Dr. Uğur Şahin, Mayıs ya da Haziran ayı gibi vaka sayılarının düşeceğini tahmin ettiklerini aktardı. Mayıs ya da Haziran ayında normalleşmenin mümkün olabileceğine değinen Şahin, buna rağmen riskin ortadan kalkmayacağını vurguladı.

"Mutasyonlar toplumsal bağışıklığı etkisiz kılabilir"

Özellikle İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da meydana gelen mutasyonların vaka sayılarını artırdığını aktaran Şahin, bu durumun kendisini kara kara düşündürdüğünü belirtti. Aşıların oluşturacağı sürü bağışıklığının kazanılmasından sonra da etkisini gösterebilecek mutasyonların her şeyi tersine döndürebileceğini aktaran Şahin, mutasyonların olası zararlarına değindi. Şahin, geliştirdikleri Pfizer/BioNtech aşısının şimdilik bütün mutasyonlar karşısında etkisini koruduğunu ifade etti.

"Önümüzdeki sene aşı 3 doz olarak uygulanabilir"

Aşılar sayesinde virüslerin insan hücrelerine tutunmalarının zorlaştığını aktaran Şahin, aşının bu denli etkili olmasının kendisi için de bir sürpriz olduğunun altını çizdi. Virüste meydana gelen mutasyonlar yüzünden 2022'de yapılacak aşıların 3 doz olarak uygulanması ihtimalinin bulunduğunu söyleyen Şahin, "toplumsal bağışıklığın sürekli hale getirilmesinin" önemine değindi. Bu nedenle iki yılda bir aşıyı tekrar etmek gerekeceğini aktaran Şahin, koronavirüs aşısının da bir nevi grip aşısı gibi olacağını ve "yeni normal" olarak kabul edileceğini belirtti. Özellikle risk grubu içindeki yaşlıların daha hızlı aşılanması gerektiğini aktaran Şahin, Mart ayının salgının seyri bakımından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 16:56