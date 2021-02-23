Tuz tüketerek yavaş yavaş zehirleniyoruz!

Aşırı tuz kullanımı nedeniyle vücutta yağ tutumu olduğunu kaydeden uzmanlar uyarıyor, tuz tüketimi artmaya devam ediyor. Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, tuz tüketiminden dolayı hipertansiyon rahatsızlığı yaşayanların arttığına işaret etti. Tuz tüketiminin hipertansiyonun en büyük tetikleyicilerinden biri olduğuna işaret eden Üstündağ, yılda yaklaşık 10 milyon kişinin hipertansiyona bağlı rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydetti. Türkiye'de tuz tüketiminin gereğinden fazla olduğunu kaydeden Üstündağ, Türk insanının adeta tuzla kendini zehirlediğini dile getirdi.

"Hipertansiyonun en büyük tetikleyicisi tuz"

Türkiye'de gerçekleşen ölümlerin dörtte birinin hipertansiyona bağlı sebepler nedeniyle gerçekleştiğini kaydeden Üstündağ, aşırı tuz tüketiminin bu rahatsızlığı tetikleyen etmenlerin başında geldiğini belirtti. Tuzun kan basıncını artırdığını ve sonuç olarak mide rahatsızlıkları ve böbrek taşı gibi birçok rahatsızlığa neden olduğunu kaydeden Üstündağ, fazla tuz tüketiminin astımı da tetiklediğini dile getirdi. Yoğun tuz tüketiminin beslenme alışkanlığından çıkarılması gerektiğini aktaran Üstündağ, konuyla ilgili çarpıcı bir örnek verdi. 100 gram kaşar peyniri tüketen birinin vücudunda yaklaşık 4 su bardağı suyun tutulduğunu ifade eden Üstündağ, tüketilen parmesan peynirlerinin de tansiyonu yükseltici etkilerinin bulunduğuna değindi.

Türkiye'de günlük tuz tüketimi ne kadar?

İnsanların tuz tüketimiyle ilgili çeşitli araştırmalar yapıldığını belirten Prof. Dr. Sedat Üstündağ, konuya dair çarpıcı arkeolojik araştırmaların yapıldığına işaret etti. Yapılan araştırmalar sonucunda eski dönemlerde yaşayan insanların günlük toplam tuz tüketiminin 1,5 gram olduğunu aktaran Üstündağ, bunun sağlıklı yaşam açısından büyük önem arz ettiğini kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü'nün ülkelerin tuz tüketimiyle ilgili raporlar yayımladığını aktaran Üstündağ, 2003 yılında Türkiye'deki bir kişinin günlük ortalama 18 gram tuz tükettiğini ifade etti. Sağlıklı bir böbreğin günde sadece 5 gram tuzu vücuttan atabildiğini aktaran Üstündağ, zamanla beslenme alışkanlıkları konusunda bilinci arttığını vurguladı. Son yıllardaki bilinçlenmeyle birlikte Türkiye'deki günlük tuz tüketiminin 15 grama düştüğünü aktaran Üstündağ, uzun süreli tuz kullanımı nedeniyle kalp krizi ve inme gibi rislerle karşılaşıldığının altını çizdi.