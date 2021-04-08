Türkiye’ye Özgü Mutasyonun 3 Belirtisi Nedir?

İngiltere’ye özgü korona virüs mutasyonunun ülkemizde de görülmesinden bugüne kadar pozitif vaka sayısında artış yaşandı ve güncel tablolar adeta tırmanışa geçti. Bir taraftan aşılama süreci de devam ederken pozitif vaka ve vefat sayılarını düşürmek için de tedbirler alınıyor. Prof. Dr. Vefik Arıca ise virüsün sık sık mutasyona uğradığını ve ülkemize özgü yeni bir mutasyonun görülebileceğini açıkladı. Son haftada neredeyse her gün yaklaşık olarak 5 bin artış gösteren vaka sayıları ve mutasyonlu virüsün 3 belirtisi hakkında açıklamalarda bulunuldu.

Ülkemizde uzun süredir devam eden salgın sürecine karşı önlem ve tedbirler alınmaya devam ediyor. Türkiye’de görülen İngiltere mutasyonu pozitif vaka sayılarında ciddi bir artışa sebep olurken uzmanlar da konu hakkında açıklamalar yapmayı sürdürüyor. İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’da da görüldüğü gibi vaka sayıları artış gösterdikçe ve belli bir sayının üzerine çıktıkça korona virüsün mutasyon geçirmesi olasılığı artış gösteriyor. Prof. Dr. Vefik bu açıklamalarının yanı sıra mutasyon geçiren virüsün 3 farklı belirtisi olabileceğini de ifade etti.

3 Belirti Nedir?

Mutasyonlu virüsün normal virüsten daha farklı belirtiler gösterebildiğini açıklayan Vefik, mutasyon geçirmeyen virüslerde burun akıntılarının ve titremelerin çok görünmediğini ancak ateşin göründüğünü belirtti. Mutasyon geçiren virüslerde hapşırma ve ateşle birlikte titreme şikayetleri, burun akıntıları olarak 3 farklı semptom görüldüğü açıklandı. Burun akıntısı ya da hapşırma görüldüğü zaman önceleri alerjik ya da gribal var deniyordu ifadelerini kullanan Prof. Dr. Vefik Arıca, hapşırma ve titremenin İngiltere mutasyonunun belirtileri olabilir dedi. Aynı zamanda ateş, mide bulantısı, öksürük ve kusma diğer virüste vardır ek olarak açıklaman üç belirti görülebilir şeklinde ifadeler kullanıldı. Bunun yanı sıra, İngiltere mutasyonunun çocuk vaka sayılarının artmasına da neden olduğu belirtildi.