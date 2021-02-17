Türkiye Oxford-Astrazeneca aşısını niye alamıyor? İşte Bakan Koca'nın yanıtı...

NTV yazarı Prof. Dr. Müftüoğlu'na göre, Oxford-Astrazeneca aşısı maliyeti ve koruma oranı bakımından oldukça dikkat çekici. Söz konusu aşının mutasyonlu koronavirüslere karşı koruma sağlayabileceği de iddia edildi. Bu nedenle Prof. Dr. Müftüoğlu, Sağlık Bakanı Koca'ya Türkiye'nin neden bu aşıyı satın almadığını sordu.

"Ellerinde aşı yok"

Koca, Oxford-Astrazeneca aşısının Türkiye tarafından takip edildiğini ve söz konusu aşının güvenilir bulunduğunu söyledi. Oxford-Astrazeneca aşısını üreten şirket tarafından dağıtım hakkının Sputnik V aşısının üretimini gerçekleştiren Rus şirketine verildiğini belirten Koca, aşıyı satın alabilmek için söz konusu şirket ile iletişime geçildiğini ancak "Rusya için bile ellerinde aşının olmadığının" öğrenildiğini dile getirdi.

"Şu anda satın alamayız"

Koca, şu anda Oxford-Astrazeneca aşısının ithal edilemeyeceğine dikkat çekerek, yine de bunun için bütün olanakların seferber edildiğini söyledi.

Çin merkezli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen aşının dikkatli bir şekilde takip edildiğini belirten Koca, söz konusu aşıyı "ölü virüs aşısı" olarak nitelendirdi. Koca, ölü virüs aşılarının senelerdir kullanıldığını kaydederek, bu aşıların makul bir koruma oranına sahip olduğunu ve yan etkilerinin de az olduğunu ifade etti. Ölü virüs aşılarının teknolojisine de hâkim olunduğunu aktaran Koca, söz konusu aşıların saklanması, dağıtılması ve uygulanmasında Türkiye'nin deneyim sahibi olduğunu söyledi. Koca, bu nedenle 2020 senesinin Haziran ayında Sinovac şirketi ile iletişime geçildiğini söyledi.

Faz-3 çalışmaları niye yapıldı?

2020 senesinin Temmuz ayında hem Sinovac aşına hem de Pfizer/BioNTech aşısına yönelik Faz-3 çalışmalarının Türkiye'de gerçekleştirilmesine yönelik karar aldıklarını belirten Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından da söz konusu karara destek verildiğini ifade etti. Koca, her iki aşının üreticisiyle de iletişime geçildiğini ve 2020 senesinin Eylül ayında Faz-3 çalışmalarının başlatıldığını kaydetti. Faz-3 çalışmalarının Türkiye'de yapılmaması durumunda şimdiki gibi güvende hissedilemeyeceğini aktaran Koca, İngiltere, Almanya, Endonezya ve Brezilya'dan gelen sonuçlara güvenmek yerine bunun tercih edildiğini ifade etti. Koca, böylece Türkiye'de Faz-3 çalışmalarından elde edilen sonuçların doğrudan ele alındığını söyledi.

Sputnik V ithal edilecek mi?

Prof. Dr. Müftüoğlu, Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısına yönelik Faz-3 çalışmalarının sona erdiğini ifade ederek, şu anda pek çok ülkenin bu aşı için harekete geçtiğini kaydetti. Koca'nın Sputnik V aşısı için de erkenden harekete geçtiğini belirten Prof. Dr. Müftüoğlu, söz konusu aşının ortak üretiminin yapılması için anlaşma sağlandığını hatırlattı. Koca, Sputnik V aşısının ithal edilmesi ve ortak şekilde üretilmesi konusunda hızlı davranılacağına yönelik mesaj verdi.