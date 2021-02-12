Türkiye, İngiltere gibi mi olacak? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı

Türkiye'de koronavirüsün İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarının tespit edilmesi endişe yaratmaya başladı. Sağlık Bakanı Koca'nın mutasyonlu koronavirüse 30'dan fazla şehirde rastlandığını duyurması bu endişeleri iyice artırdı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz, Türkiye'de koronavirüs sürecinde maddi anlamda destek verilmesi gerekli olan kesimler olmasına rağmen tedbirlerin genel olarak halk arasında kabul gördüğünü belirterek, bu nedenle Türkiye'nin İngiltere gibi olacağını düşünmediğini söyledi.

"Gruplaşmaları önlememiz iyi oldu"

Restoran ve kafe gibi işletmelerin yeniden faaliyet gösterip göstermeyeceğine ilişkin kararın hükümet tarafından verileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz, bilimsel olarak bakıldığı zaman gruplaşmaları önlemenin çok iyi olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Yavuz, insanların kalabalık halde bir arada bulunmalarını istemediklerini belirterek, pandemi için bir senenin çok da uzun bir zaman dilimi olmadığını, geçmişte bu tarz hastalıkların senelerce devam ettiğini söyledi.

"2021'i kurtaramayız"

Mutasyonlu koronavirüslerin ortaya çıkacağını zaten tahmin ettiklerini belirten Prof. Dr. Yavuz, aşının 2021 senesini kurtaramayacağını ancak 2022 senesinin kurtarılması için toplu aşılama sürecine hız kazandırılması gerektiğini ifade etti.

"Maske kullanımına daha çok dikkat edilmesi gerekiyor"

Prof. Dr. Yavuz, mutasyonlu koronavirüs sürecinde maske kullanımına daha çok dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, maske kullanımına uyumun artık yüzde 100 olması gerektiğini kaydetti. Maskenin de kurallara uygun takılması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Yavuz, filyasyon faaliyetlerine de hız kazandırılmasının şart olduğunu söyledi.

"Hastaların hastanelere yatırılmaları daha mantıklı"

Prof. Dr. Yavuz, evde koronavirüs hastasının olması ve söz konusu hastanın farklı bir odada karantina altına alınması mümkün değilse şu anda hastanelere yatırılmalarının daha mantıklı olacağını ifade etti. Söz konusu tedbirlere rağmen vaka artışının sürmesi halinde yeni tedbirlerin hayata geçirilebileceğini aktaran Prof. Dr. Yavuz, İngiltere'de de bunun yaşandığını söyledi.

"Toplu taşımada kalabalığın azaltılması şart"

Prof. Dr. Yavuz, İstanbul'da toplu taşıma araçlarında maske kullanımının iyi seviyede olduğunu belirterek, yanlış kullanımların artık fazla görülmediğini ifade etti. Bunun kesinlikle sürmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Yavuz, toplu taşıma araçlarında oluşan kalabalığın mutlaka azaltılması gerektiğini dile getirdi. Prof. Dr. Yavuz, ilerleyen süreçte koronavirüs vakalarında görülen artışın sürmesi halinde İstanbul'da toplu taşıma araçlarında oluşan yoğunluğun zorunlu olarak azaltılacağını ifade etti.

"Aşıların ne kadar sürede değiştirileceği bilinmiyor"

Prof. Dr. Yavuz, grip aşılarının senede bir değiştiğini belirterek, koronavirüs aşılarının ne kadar sıklıkla değiştirilmesinin gerekeceğini henüz bilmediklerini aktardı. Koronavirüsü atlatanların 6-8 ay boyunca yüzde 90 oranında koronavirüse bir daha yakalanmadığını kaydeden Prof. Dr. Yavuz, aşıdan kaçan mutasyonların ciddi derecede yaygın olmadığını söyledi. Prof. Dr. Yavuz, koronavirüs aşılarının işlemesini sağlayan şeyin spike proteine karşı ortaya çıkan antikorlar olduğunu belirterek, proteinlerin değişmesi halinde tüm platformlarda bulunan antijenlerin değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.