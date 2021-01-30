Türkiye'de vaka artışında mutasyonlu koronavirüs etkili mi?

Türkiye'de günlük vaka sayıları son dönemde 7 binlere yükseldi. Bunda mutasyonlu koronavirüsün etkisinin olup olmadığı ise merak ediliyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, Türkiye'de mutasyonlu koronavirüse rastlandığını ve yüzde 30 oranında artış gösterdiğini ifade etti. 5 binlerde olan günlük vaka sayılarının son dönemde 7 binlere yükseldiğine dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, bundan mutasyonlu koronavirüsün etkili olmuş olabileceğini ifade etti. Prof. Dr. İlhan, insanların sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları toplandığına da işaret ederek, ayrıca toplu aşılama sürecinin başlamasıyla birlikte insanların rehavete kapılarak fiziki mesafe ve maske kuralına önem vermemeye başladıklarını kaydetti.

"Kurallara daha fazla riayet edilmeli"

Türkiye'de tespit edilen mutasyonlu koronavirüsün bulaş hızının daha fazla olduğunun kanıtlandığını belirten Prof. Dr. İlhan, bu durumda vatandaşların tedbirlere daha fazla riayet etmeleri gerektiğine dikkat çekti. Prof. Dr. İlhan, insanların mutlaka maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına daha fazla riayet etmeleri gerektiğini ifade ederek, kapalı mekânlarda toplanmaktan uzak durulması gerektiğini söyledi. Bulunulan ortamın kesinlikle havalandırılması gerektiğini aktaran Prof. Dr. İlhan, bunların yapılmaması durumunda bulaş hızının artacağını ve vaka sayılarının yukarı yönlü seyretmeye devam edeceğini söylemişti.

Erdoğan ne demişti?

Koronavirüs tablosuna ilişkin dün açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun açıklamalarının önem arz ettiğini ifade etmişti. Erdoğan, koronavirüs tablosuna ilişkin değerlendirmeyi ölüm oranına göre yaptığını belirterek, son dönemde ölümlerde yaşanan azalmanın umut verici olduğunu aktarmıştı. Mutasyonlu koronavirüs konusunda olumsuz gelişmelerin mevcut olduğunu ifade eden Erdoğan, bu durumun da atlatılacağına dikkat çekmişti.

Türkiye'de son bir günde 6 bin 912 vaka tespit edilirken, 8 bin 93 kişi iyileşti. Türkiye'de son bir günde koronavirüs kaynaklı 131 ölüm gerçekleşti. Ağır hasta sayısı ise 1.740 olarak duyuruldu.

Türkiye'de kaç kişiye aşı yapıldı?

Türkiye'de şu ana kadar 1 milyon 940 binden fazla insana aşı yapıldı. İstanbul 336 bin 62 kişi ile birinci sırada, Ankara 190 bin 4 kişi ile ikinci sırada, İzmir ise 123 bin 931 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

Kaç kişi mutasyonlu koronavirüse yakalandı?

Sosyal medya hesabından dün paylaşım yapan Sağlık Bakanı Koca, mutasyonlu koronavirüs riskine karşı tedbirli olunması gerektiğini ifade etti. Koca, Avrupa'da yaşanan vaka artışının mutasyonlu koronavirüsten kaynaklandığını belirten Koca, Türkiye'de şu ana kadar 128 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildiğini aktardı. Koca, Türkiye'nin 17 ilinde İngiltere mutasyonunun tespit edildiğini kaydetti.

Mutasyonlu koronavirüsün aşı çalışmalarını şu anda etkilemediğini ifade eden Koca, yeni mutasyonların söz konusu çalışmaları sıkıntıya sokabileceğini belirtmişti. Koca, maske ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi için çağrıda bulunarak, vaka sayılarını kontrol altında tutmanın vatandaşların elinde olduğunu ifade etmişti. Bu nedenle vatandaşların kurallara dikkat etmeleri gerektiğini belirten Koca, kalabalık ortamlardan kaçınılması gerektiğini kaydetmişti.