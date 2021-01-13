Türkiye'de korona aşıları için randevular başladı!

Çin'den ithal edilen CoronaVac isimli koronavirüs aşıları Türkiye'ye 30 Aralık günü ulaşmıştı. Ankara'da bulunan Esenboğa Havalimanı'na getirilen koronavirüs aşıları depoya götürülmüştü. Söz konusu aşıların kontrolü sıcaklık kaydedici cihazlar ile yapılmış ve uygunluğu doğrulanmış, ardından kabul edilmişti. Koronavirüs aşılarından örnekler alınmış, daha sonra söz konusu örnekler laboratuvarlara gönderilmiş ve 14 günlük analize başlanmıştı. Analizlerin bugün itibarıyla sona erdiği belirtildi. Türkiye genelinde Perşembe ya da Cuma günü aşılamaya geçileceği ifade edildi.

CoronaVac isimli koronavirüs aşılarının şehir depolarına dağıtımının gerçekleştirileceği bildirildi. Dağıtımın iklimlendirme niteliği olan ve özel olarak hazırlanmış araçlar ile dağıtılacağı kaydedildi. Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından risk grupları değerlendirilerek aşılamanın dört kademede yapılmasına karar verildi. Öncelikle 65 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık görevlilerinin yanı sıra koruma evlerinde yaşayan vatandaşlara koronavirüs aşısı uygulanacak. İkinci olarak kritik sektörlerde çalışan ve riskin fazla olduğu yerlerde bulunan vatandaşların yanı sıra 50 yaş ve üstü olup en az bir tane kronik rahatsızlığa sahip olan vatandaşlara koronavirüs aşısı yapılacak. Üçüncü olarak 50 yaş altı olup en az bir tane kronik rahatsızlığa sahip olan vatandaşların yanı sıra genç yetişkinlere koronavirüs aşısı yapılacak. Ayrıca, ilk iki aşamada bulunmayan sektörlerde çalışan vatandaşlar aşılanacak. Son olarak da ilk üç grupta yer almayan bütün vatandaşlara koronavirüs aşısı uygulanacak.

Randevu alınması gerekiyor

Türkiye'de yaşayan vatandaşlar, MHRS aracılığıyla aile hekimlerinden randevu alabilirler. Vatandaşlar, uygun bir özel hastane ya da kamu hastanesinden de randevu oluşturarak koronavirüs aşısı olabilirler. e-Nabız sistemi aracılığıyla vatandaşlar, koronavirüs risk sıralamalarına bakabilme imkânına sahip olacaklar.

İki doz halinde yapılacak

Koronavirüs aşıları iki doz halinde vatandaşlara yapılacak. İki dozun arasında 28 gün bulunacak. Üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve kamu hastanelerinde koronavirüs aşıları için odalar hazırlandı. Aşılamalar, belirli prosedürlere göre söz konusu odalarda uygulanacak. Bu odalara vatandaşlar teker teker alınacaklar. Koronavirüs aşısı yapılırken sürece ilişkin detaylar kayıt altına alınacak. Koronavirüs aşısı yaptırmak üzere gelen vatandaşın hem randevusuna hem de kimlik bilgilerine bakılacak. Koronavirüs aşısını yapacak sağlık personeli, vatandaşa ait kimlik bilgileri ile aşının eşleşmesinden sorumlu olacak. Vatandaş için ayrılan koronavirüs aşısı sağlık personeli tarafından açılacak ve aşılama gerçekleştirilecek. Aşı flakonları ise tıbbi atık olarak yollanacak.

Mobil uygulama hazırlanacak

Koronavirüs aşılamasına ilişkin tüm kurallar ve prosedürler de sağlık kuruluşlarına gönderilecek. Öte yandan, bir internet sayfasının bilgilendirme için hazırlanacağı, bir mobil uygulamanın da süreç idaresi bakımından hazırlanacağı ifade edildi. Koronavirüs aşısının nakledilmesi, yapılması ve kaydedilmesi de dijital sistem aracılığıyla her an kontrol edilebilecek.

Dağıtıma geçildi

Koronavirüs aşılarının Samsun, Bilecik, Amasya, Çorum ve Sivas'a ulaştığı bildirildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, koronavirüs aşılarının Sivas'a ulaştığını ifade etti. Vali Ayhan, koronavirüs aşısında sağlık görevlilerine öncelik verileceğini belirterek, koronavirüs geçiren vatandaşlara aşı uygulanmayacağını söyledi. Ayhan, sağlık personelinin ardından jandarma görevlileri ile emniyet görevlilerine koronavirüs aşısının yapılacağını kaydederek, daha sonra 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığa sahip olan vatandaşların aşılanacağını bildirdi.

Ayhan, nüfusun yaklaşık yüzde 50'sinin aşı yaptırmak istediğini ancak kalan bölümün aşı yaptırmaktan yana olmadığını belirterek, Türkiye'de klavye delikanlılığı yapan insanların bulunduğunu söyledi. Genel çizelgenin bu hafta kesinlik kazanacağını aktaran Ayhan, koronavirüs aşısının uygulanması konusunda gerekli planlamaların yapıldığını ve sürecin dikkatli bir şekilde izlendiğini kaydetti. Ayhan, kendisinin de koronavirüs aşısı yaptıracağını ekledi.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021, 13:49