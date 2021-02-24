Türkiye'de aşıyı en çok o bölge reddediyor!

Türkiye'de 14 Ocak'ta başlayan koronavirüs aşılanmasıyl birlikte aşı karşıtları yeniden ortaya çıktı. Aşıların, hükümetlerin ve şirketlerin kontrolü için kullanıldığını düşünen komplo teorisyenlerine göre özellikle pandemi döneminde bu durum daha da açığa çıktı. Ünlü tıp dergisi olan "Human Vaccines & Immunotherapeutics" Türkiye'de aşıya karşı çıkanların oranını verdi. Yapılan araştırma sonucunda Türkiye'de nüfusa oranla aşıya en çok karşı çıkılan bölge Güneydoğu Anadolu olurken, aşı reddinin en az olduğu bölge Karadeniz oldu. Türkiye'de aşıya karşı çıkanların oranının 2011 yılından beri sürekli arttığı kaydedildi.

Çalışmaya katılan bilim insanlarından biri de Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Eğitim Akademisi Başkanı Dr. Kutay Güven oldu. Güven, araştırma için ülkede görev yapan her bölgeden seçilen 804 aile hekiminin görüşlerine başvurulduğunu kaydetti. Bu konuyla ilgili aile hekimlerinin yaklaşımlarının insanların görüşünün değiştirip değiştirmediği anlaşılmaya çalışıldı. Araştırmanın sonuçlarının önemli verileri açığa çıkardığını aktaran Güven, bu bilgilerin kullanılarak aşıyla ilgili kararsızlıkların ortadan kaldırılmaya çalışılacağını sözlerine ekledi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde görev yapan Doç. Dr. Ahmet Rıza Şahin, Türkiye'deki aşı çalışmalarının bölgede bulunan diğer ülkelerden kat be kat daha gelişmiş olduğunu vurguladı. Aşının ne anlama geldiğinin ve yararlarının iyi olarak anlatılması halinde kararsız vatandaşların da ikna edilebileceğini aktaran Şahin, aşı reddi konusunda önemli bir oran verdi. Şahin, yayımlanan araştırmaya katılanların yüzde 69.2'sinin kayıtlı olduğu nüfustan (sülale) en az bir ailenin aşının yararlarını reddettiğini vurguladı.

Aşı reddinin önemli sebeplerinden biri dini kaygılar!

Türkiye'de aşı reddinin başlıca sebeplerinden birinin dini kaygılar olduğunu altını çizen Şahin, "helal aşı kaygısı" nedeniyle bazı kesimlerin aşılardan uzak durduğunu ifade etti. Şahin, aşıya karşı duyulan korkunun önemli sebeplerinden birinin, aşının içerdiği maddelerden dolayı başka hastalıklara sebep olacağına dair bir inancın gelişmesi olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Ahmet Rıza Şahin, aşı reddinin en büyük sebebi olan "hastalık yama korkusu"nun oranının yüzde 53 olduğunu dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 10:23