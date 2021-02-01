Türkiye'de 2 milyondan fazla kişi aşılandı!

Koronavirüse karşı başarılı ve azimli bir mücadele veren Türkiye, Çin merkezli Sinovac şirketi ile koronavirüs aşısı için anlaşma sağlamıştı. 50 milyon dozluk anlaşma kapsamında şu ana kadar Türkiye'ye 13 milyon doz aşı teslim edilmişti. CoronaVac aşısını ilk yaptıran Sağlık Bakanı Koca olmuştu. 13 Ocak 2021 tarihinde Koca'yla birlikte Koronavirüs Bilim Kurulu mensuplarından bazıları da aşılanmıştı. Vatandaşlara aşı konusunda örnek olmak istediğini her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan da 14 Ocak 2021 tarihinde aşı yaptırmış, böylece ülke genelinde toplu aşılama sürecine adım atılmıştı.

Kaç kişi aşılandı?

Türkiye'de 14 Ocak 2021 tarihinden beri 2 milyondan fazla kişiye koronavirüs aşısı uygulandı. İstanbul 353 bin 780 kişi ile birinci sırada, Ankara 198 bin 49 ile ikinci sırada, İzmir 130 bin 288 kişi ile üçüncü sırada yer alıyor.

Toplu aşılamada süreç nasıl işledi?

14 Ocak 2021 tarihinde başlayan toplu aşılama kapsamında ilk olarak sağlık personeli aşılandı. 90 yaş ve üstü vatandaşlar ile huzurevleri ve bakımevlerindeki vatandaşlar 19 Ocak 2021 tarihinde aşılanmaya başladı. 85 yaş ve üstü vatandaşlar ile eczacılara yönelik aşılama 21 Ocak 2021 tarihinde başladı. 80 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik aşılama 25 Ocak 2021 tarihinde başladı. 75 yaş ve üstü vatandaşlar ise 28 Ocak 2021 tarihinde aşılanmaya başladı.

Türkiye'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik aşılamanın sona ermesinin ardından bakanlık çalışanları, güvenlik güçleri, lojistik sektöründe çalışan kişiler, gıda sektöründe çalışan kişiler, öğretim görevlileri ve öğretmenler gibi kritik görevlerde olan vatandaşlar aşılanacak. Bu süreçten sonra kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlardan başlanarak 18 yaşından büyük olan ve daha önce koronavirüs geçirmemiş olan kişilere aşı yapılacak. Son aşamada ise daha önce aşı sırası kendisine gelen ancak aşı yaptırmayan kişiler aşılanacak.

Koronavirüs aşısı yaptırmak isteyenler nasıl randevu alıyorlar?

Koronavirüs aşısı için önceliğe sahipseniz şu anda "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr"den randevu alabilirseniz. "Merkezi Hekim Randevu Sistemi" uygulaması ile "e-Nabız" uygulamalarından da randevu alabilme imkânınız var. Diğer bir seçenek ise "ALO 182 hattı."

Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son bir günde 6 bin 562 vaka tespit edilirken, 7 bin 6 kişi iyileşti. Son bir günde koronavirüs kaynaklı 128 kişi iyileşti. Ağır hasta sayısı ise 1.634 olarak duyuruldu. Türkiye'de alınan önlemlere rağmen günlük vaka sayılarında artış yaşandı. Mutasyonlu koronavirüsün Türkiye'de de etkisini göstermesi üzerine Sağlık Bakanı Koca, önlemlere daha fazla uyulması için çağrıda bulundu. Koca, koronavirüsü kontrol altında tutabilmek için vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durmaları gerektiğini bildirdi.