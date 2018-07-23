Tüm Emekli Hekimlere Maaş Zammı İsteği

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, “Hangi sosyal güvenlik kurumundan emekli olduğuna bakılmaksızın bütün emekli hekimlerin maaşlarına zam yapılmasını istiyoruz.” dedi.Adıyaman, TTB Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, TBMM’ye sunulan “Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde yer alan, emekli hekimlere ilave ödeme yapılması ve hekimlere fiili hizmet zammı verilmesine ilişkin düzenlemeleri değerlendirdi.Düzenlemenin eksik ve yetersiz yanları bulunduğunu savunan Adıyaman, yine de bu teklifin gündeme gelmesini yerinde bulduklarını vurguladı.

Teklifte, ilave ödemenin, sadece Emekli Sandığına tabi olanlara yapılmasının önerildiğini, bu durumda Bağ-Kur ve SSK emeklisi hekimlerin, bu artıştan yararlanamayacağını ifade eden Adıyaman, “Emekli hekimlerin çoğu çalışmaya devam etmek zorunda kalacaklar ve yapılan zamdan yararlanamayacaklar.” diye konuştu.Adıyaman, teklife göre, kendi parasıyla prim ödeyip döner sermayesinin bir kısmını emekliliğine saydırmış olanlara maaş zammının, ilave ödeme düşülerek ödeneceğini belirtti.Fiili hizmet süresi zammına değinen Adıyaman, “Fiili hizmet süresi zammı, teklif uyarınca, hizmet sözleşmesiyle görev yapanlarla kamu çalışanlarına uygulanacak. Fiili hizmet süresi zammının bağımsız çalışan hekimlere uygulanmaması, hiçbir bilimsel temeli olmayan adaletsiz bir yaklaşımdır.” ifadelerini kullandı.

TEKLİFE İLİŞKİN 5 TALEP

Yasa teklifine ilişkin 5 talepte bulunan Adıyaman, ilk olarak hangi sosyal güvenlik kurumundan emekli olduğuna bakılmaksızın bütün emekli hekimlerin maaşlarına zam yapılmasını beklediklerini bildirdi.

Adıyaman, diğer taleplerine ilişkin şunları kaydetti:

“Çalışan ya da çalışmayan bütün emekli hekimler zamdan yararlanabilmeli. Kendi parasıyla prim ödeyip döner sermayesinin bir kısmını emekliliğine saydırmış olan hekimlerden, maaş zammında herhangi bir kesinti yapılmamalı. Fiili hizmet süresi zammı yılda en az 120 gün olmalı, görev alınan hizmetin yıpratıcılığına bağlı olarak 150 ve 180 güne çıkarılmalı ve sadece bundan sonraki çalışmalara değil, geçmişe dönük olarak da uygulanmalı. Emekli maaşlarına yapılacak zam, kanun yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girmeli.”