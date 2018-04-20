Travmalar Fobilere Neden Oluyor!

Fobiler travmalarla ilgilidir. Her fobi kişinin hayatını çok etkilemez ama bazı fobi türleri vardır ki kişinin hayatını büyük bir işkenceye çevirebilir.

En sık görülen fobi biçimleri genel itibariyle sosyal fobi, agorafobi, klostrofobi gibi türlerdir. Sosyal fobide kişiler genellikle toplum önünde olmaktan hoşlanmazlar. Kalabalık bir arkadaş grubuna girdiği zamanlarda endişe yaşarlar. Başka insanların onun hakkında ne düşündüğü tedirginliği üzerinde görülmektedir. Çok yaygın bir fobi türüdür. Agorafobide kişiler dar ve kalabalık ve basık alanlarda duramazlar. O nedenle AVM, sinema salonu, tiyatro salonu, kalabalık caddelerde bulundukları zaman büyük bir panik hali yaşayabilirler. Klostrofobide ise kişiler kapalı yerlerde duramaz nefesleri daralır gibi olur. Asansör gibi yerleri asla tercih etmezler.

Tüm fobilerin özgeçmişinde travmalar yatmaktadır. Çözümlenemeyen travmalar kişinin sosyal hayatını her zaman etkiler.