Trabzon'dan güzel haber: Aşılama etkili oluyor!

1 Mart'ta başlayan kademeli normalleşme dönemyle birlikte Türkiye genelinde iller vaka risklerine göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı kategorilere ayrıldı. Kırmızı kategori dışında kalan illerde hafta sonu sokağa çıkma yasakları kaldırıldı, kafe ve restoranlar yüzde 50 doluluğu aşmamak şartıyla açıldı. Kırımızı kategoride yer alan çok yüksek riskli iller kapsamındaki kentlerden biri de Doğu Karadeniz şehri Trabzon oldu. Kırmızı kategoride yer alan 17 ilden biri olan Trabzon'da kafe ve restoanlar halen daha kapalı, pazar günü ise sokağa çıkma yasağı var.

"Virüs yayılım oranı zannedildiği kadar yüksek değil"

Prof. Dr. Süleyman Türedi, Trabzon'un birçok kentle bağlantısı bulunan bir geçiş noktası olmasının da bunun nedenlerinden biri olduğunu belirtti. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü Başhekimi olan Türedi, salgının ikinci dalgasında kentin oldukça kötü bir görüntü verdiğini kaydetti. Kent içerisinde "virüs yayılım oranının" diğer kentlere kıyasla çok yüksek olmadığını belirten Türedi, hastalığı ağır geçiren kişi sayısının da zannedilenden daha düşük olduğunu ifade etti.

"Günlük vaka sayısı ortalama 200-250"

Hastanelerdeki işleyişin son derece normal olduğuna değinen Türedi, aşının olumlu etkisiyle birlikte hastaneye yatış oranlarının bir hayli düştüğünü sözlerine ekledi. Kentte vaka sayısının ortalama 200-250 kişi olduğunu belirten Türedi, yoğun bakım servislerinin de geçmişe oranla rahatladığını dile getirdi. Bölgenin en gelişmiş kentlerinden biri olduğu için bir geçiş güzergahı olan Trabzon'da vaka sayılarının halen daha yüksek olduğunu aktaran Türedi, tedbirlerin esnetilmemesi gerektiğini söyledi.

Dr. Gonca Armutçu: O dönemi asla unutmayacağım"

Hastanenin yoğun bakım uzmanı olan Dr. Gonca Armutçu ise yoğun bakım doluluk oranlarının önceki aylara göre azaldığını ve rahat bir nefes aldıklarını kaydetti. Pandeminin ilk döneminin meslek yaşamı boyunca unutulmayacak bir tecrüe sunduğunu belirten Armutçu, o dönemin acı hatıralarını asla unutamayacaklarını dile getirdi. Aşıların yaygınlaşasına rağmen hastalığın halen daha ilacı ve kesin tedavisinin olmadığını belirten Armutçu, en önemli tedavinin "hastalığa yakalanmamak" olduğunu söyledi.