Toplu aşılamada yeni gruba geçildi! Bakan Koca duyurdu

Koronavirüsle mücadelede başarılı bir süreç yürüten Türkiye, 50 milyon doz CoronaVac aşısının ithali için Çin ile anlaşmıştı. 30 Aralık Çarşamba günü CoronaVac aşılarının 3 milyon dozu Türkiye'ye teslim edilmiş, 13 Ocak Çarşamba günü de söz konusu aşıların acil kullanımı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onay verilmişti. İlk aşıyı Sağlık Bakanı Koca yaptırmış, ardından bazı Bilim Kurulu mensupları da aşılanmıştı. Türkiye genelinde 14 Ocak Perşembe günü toplu aşılama başlamıştı. Vatandaşlar arasında aşıya yönelik güven oluşturmak istediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan da aşı yaptırmıştı.

Sağlık personeli ile başlandı

Bunun üzerine ilk olarak sağlık personeli aşılanmış, ardından huzurevlerinde kalan vatandaşlar ile yaşlı ve engelli bakımevlerinde kalan vatandaşlara geçilmiş, aynı zamanda 90 yaş üstü vatandaşlara yönelik aşılama süreci de başlamıştı. 90 yaş üstü vatandaşların evlerinde aşılanmasından sonra 85 yaş üstü vatandaşlara da koronavirüs aşısı evlerinde uygulanmıştı.

Yeni gruba geçildi

Son olarak 80 yaş üstü vatandaşlara yönelik aşılama da başladı. Söz konusu gelişmeyi Sağlık Bakanı Koca duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca, 80 yaş üstü kişilerin bugün itibarıyla aşılanacağını bildirdi. Koca, 80 yaş üstü kişilere sağlık kuruluşlarında koronavirüs aşısının uygulanacağını ifade etti.

Bu sabah 6.5 milyon doz daha gelmişti

Türkiye'ye bugün sabah saatlerinde CoronaVac aşılarının ikinci bölümü ulaşmıştı. Söz konusu aşıların yer aldığı uçak, bugün 06.15'te Türkiye'ye gelmişti. Pekin'de bulunan havalimanından kalkarak İstanbul Havalimanı'na gelen uçakta aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinden sonra depolara götürülmüştü. Bugün gelen aşıların 6.5 milyon doz olduğu, yakın zamanda 3.5 milyon dozun daha geleceği ifade edilmişti.

Kaç kişiye aşı yapıldı?

Türkiye'de şu ana kadar 1 milyon 270 binden fazla kişiye aşı yapıldı. İlk sırada 233 bin 565 ile İstanbul yer alırken, ikinci sırada 126 bin 979 ile Ankara var. Üçüncü sırada ise 79 bin 505 ile İzmir var.

Koronavirüs aşısı için nasıl randevu alınır?

Koronavirüs aşısı için önce e-Nabız uygulamasını indirmek, ekrana gelen MHRS sistemi üzerinden "Randevu al" bölümüne tıklamak gerekiyor. Koronavirüs aşısı için hastane ve klinik seçimi yapmak, daha sonra da tarih ve gün seçiminde bulunmak şart. Bu imkânı olmayanlar ise ALO 182 üzerinden randevu alabilirler.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 14:00