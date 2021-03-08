Tiroid fırtınasına dikkat: Çarpıntı, baş ağrısı, stres!

Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan, tiroid hormonlarının az veya çok salgılanması nedeniyle vücutta birçok değişikliğin yaşandığını bildirdi. Belirtiler karşısında dikkat etmek gerektiğini kaydeden Ayşan, belirtilerin bazen gözle görülür olduğunu ancak bazen hiç fark edilemediğini belirtti. Tiroid hormonlarının hızlı şekilde kana pompalanması durumunda tiroid fırtınasının ortaya çıktısığını vurgulayan Ayşan, bu durumun iç organlara bazı zararlar verebileceğini aktardı. Kalbin ve beyin bu tiroid fırtınalarından çok fazla etkilenebileceğine değinen Ayşan, ileri yaştaki hastalarda ciddi bozuklukların görülebileceğini kaydetti.

"Her çarpıntı kalp rahatsızlığına işaret etmez"

Tiroid bezinin fazla çalışması halinde T3 ile T4 hormonunun üretiminin arttığını belirten Ayşan, bu durumadenildiğini vurguladı. Tiroidin stresten çok kolay etkilendiğine işaret eden Ayşan, tiroid fırtınasının en erken belirtisinin çarpıntı olduğunu belirtti. Kalbin hızlıca atmasına neden olan tiroid salınımı sonrasında nabzın ritmik olarak atmadığına değinen Ayşan, her çarpıntının kalp rahatsızlığı anlamına gelmediğini dile getirdi. Tiroid fırtınasına yüksek tansiyon ve baş ağrısının eşlik ettiğini belirten Ayşan, yüksek kan basıncı nedeniyle sertleşen damarlarda çatlamanın yaşanabileceğini ve durumun ciddi olabileceğini kaydetti.

Tiroid fırtınasının belirtileri ve tedavisi

Tiroid fırtınası nedeniyle uyku bozukluğu ve sıcaktan rahatsız olma gibi belirtilerin görülebileceğine değinen Prof. Dr. Erhan Ayşan, ince kıyafetler giyip üşümeyen insanlarda muhtemelen tiroid fırtınası yaşandığını belirtti. Diyet yapmadan hızlıca kilo veren insanlarda da tiroid fırtınasının yaşanıyor olabileceğini kaydeden Ayşan, iç organların du durum nedeniyle yorulduğunu aktardı. Sürekli olarak tuvalete çıkma ya da ishal ataklarının da yaşanabileceğini belirten Ayşan, bu kişilerde ciddi psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkabileceğini ifade etti. Tiroid fırtınasının tedavisi için ilk etapta ilaç tedavisine başalanabileceğini belirten Ayşan, atom tedavisi ve ardından ameliyatın da devreye sokulabileceğini vurguladı.