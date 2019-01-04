TEİS Başkan Saydan: Eczacılar poşet uygulamasından muaf tutulmalı

TÜM Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle hayata geçirilen ücretli plastik poşet uygulamasının eczaneleri de kapsadığını söyledi. Saydan, "İlacın hijyen ortamının son kullanıcıya kadar korunmasını sağlamak için bu uygulamadan, İngiltere'deki gibi Türkiye'de de eczaneler muaf tutulmalı" dedi.Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle hayata geçirilen ücretli plastik poşet uygulaması ile ilgili değerlendirmede bulundu. Saydan, Bakanlığın bu uygulamasının eczaneleri de kapsadığını söyledi.Naylon poşetlere verilen paraların kendilerine değil, bakanlığa gittiğini bildiren Saydan, "Yasaya göre naylon poşetler bundan sonra eczanelerde de büyüklüğüne ve küçüklüğüne bakılmaksızın 25 kuruşluk ücret karşılığı hastalara verilecek. Bu miktarın 15 kuruşu bakanlığa, diğer kısmı ise KDV ve vergiye gidiyor. Eczanelerin bu uygulamadan bir kazancı olmadığı gibi, acil durumlarda oluşacak zararlarının nasıl telafi edileceği de belli değildir. Zira ilaç zorunlu bir ihtiyaç maddesi olup, planlı olarak alınan bir ürün olmadığı gibi, eczanelerimizde kullandığımız poşetler hem ebat olarak, hem de kalınlık olarak market poşetlerine göre kıyaslanmayacak kadar küçüktür. Biz bu uygulamanın gece nöbette ilaç almaya gelen hasta dahil olmak üzere tüm hastalarımızın mağduriyetini arttıracağını düşünüyoruz. Temel gıda maddelerinin hijyen ortamının korunması için kullanılan poşetler, bu uygulamanın dışında tutuldu. İlacın da temel gıda ürünleri gibi hijyen ortamının korunması gerekir, bu da ekstra ücretlendirmeye tabi olmamalıdır. İngiltere'de 2015 yılından bu yana gıda güvenliği riski olan ürünler, tohum, çiçek, canlı balık ve ilaçlar için ücretli poşet uygulaması yapılmıyor" dedi.'KULLANILMIŞ POŞETLE MİKROP BULAŞMA RİSKİ ARTAR'Saydan, hastaların ilacı teslim ederken yanlarından getireceği, daha önce kullanılmış poşetlerin mikrop bulaşma sorununu arttıracağını ifadere ederek, şöyle konuştu:"Daha önce gripli iken aldığı ilacın poşetini eczanemize getirdiğinde alacağı ilaçların kutularına da virüsü yayma durumu olasıdır. Uyuyan viral enfeksiyonu temasla tekrar edinebilme olasılığı artar. Ek tedavi masrafları doğurabilir. Eczacılar hakkında yönetmelikte dahi 'eczanede hazırlanan ilaçların yeni ve uygun ambalajlara konulması' zorunlu tutulmuştur. Eczanelerimizde hastalar tarafından kullanılmış ambalajlarla hizmet vermemiz yasal açıdan da doğru değildir. Acil durumlarda eczaneye ulaşan hastaların çanta ve poşet tedariki ile gelemeyeceğini göz önünde bulundurarak ve hastalarımızı hastalıklarından dolayı cezalandırır duruma düşmemek, hepsinde önemlisi ilacın hijyen ortamının son kullanıcıya kadar korunmasını sağlamak için 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ülkemizde başlayan uygulamadan, İngiltere'deki gibi Türkiye'de de eczaneler muaf tutulmalı."

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