TEB’den Sağlıkta Şiddete Caydırıcı Ceza Çağrısı

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümünde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın, çocuğunun ateşinin düşürülmediği iddiasında bulunan bir hasta yakını tarafından darbedildiği anımsatılan açıklamada, “Kendisinin hayati bir tehlikesi olmamasını umut ediyor, acil şifa diliyoruz.” temennisine yer verildi.Bir süre önce de Mersin’in Tarsus ilçesinde bir eczacının saldırıya uğradığı ve dört eczane çalışanının da yaralandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Toplumsal bir sorun olarak varlığını koruyan ve artık kronikleşen sağlıkta şiddet vakalarına hemen her gün bir yenisi ekleniyor. Bizler için üzüntümüzü ifade etmek, acil şifa dileklerinde bulunmak artık katlanılmaz hale geldi. Günün her saati yurttaşlarımıza hizmet veren sağlık çalışanları, sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalıyor. Bunların sonucunda caydırıcı cezaların verilmediğini görüyor ve bunların neticesinde mesleklerimizin itibarsızlaştırıldığına şahit oluyoruz.Sağlık çalışanları, görevleri başında kendilerini güvende hissetmemekte, yaşanan şiddet vakaları kendilerini tehdit altında hissetmelerine yol açmaktadır. Can güvenliği endişesi ile sağlık hizmetinin sekteye uğraması kabul edilebilir durum değildir.Türk Eczacıları Birliği olarak, sağlıkta şiddete karşı önleyici, caydırıcı ve kapsamlı politikaların bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiği konusundaki ısrarımızı sürdürüyor, tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 13:06