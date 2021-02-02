Tavuk Döner Diye Bakın Vatandaşa Neler Yedirmişler! Gıda’da Yeni Sahtekarlık...

Gıda sektöründe her geçen gün kazanç sağlamak isteyen vicdansızlar tarafından yeni bir yönteme başvuruluyor. Bu seferde herkes tarafından sevilen döner de oyun bulundu!

Et ve tavuk dönerlerde inanılmaz oyun başladı! Birçok vatandaşımızın sağlığıyla adeta oynuyorlar. Tavuk döner işletmeleri artık 100 gram fiyatına sadece 50 gram et veriyorlar. Geri kalan kısmı içinse deri koyuyorlar!

Vatandaşlarımızın sağlığıyla işte böyle oynuyorlar! Tavuk döner alırken belli bir kısmı için tavuk koyup işletmeciler devamına tavuk derisi koyuyorlar!

Er dönerler de ise durum daha da vahim!

ET DÖNERDE DURUM DAHA KÖTÜ

Et dönerlere bakıldığında ise durum daha da kötü. İşletmecilerin et dönerin içinde kıyma, sakatat koyduğu ortaya çıktı! Hatta bazı işletmeciler tek tırnaklı hayvan eti bile koyuyormuş! Uzmanlara göre ise bunları anlamak mümkün olmuyor!

TÜKETİCİNİN ANLAMASI MÜMKÜN DEĞİL

Uzmanlardan gelen açıklamaya göre hijyenik ortamlardan uzakta yapılan gıdaları tüketicinin anlaması oldukça zor. Tadından anlamak ise mümkün değil!

Tavuk dönerin daha çok tercih edilmesinin bir nedeni ise fiyatının diğer çeşitlerine göre ucuz olmasıydı. Fakat birçok işletmeci 100 gram tavuk dönerin fiyatı 10 ila 13 Türk lirası arasında değişirken et döner ise 18 Türk lirasından başlamakta.

İşletmeler ise maliyeti düşürmek adına, tavuk dönere 50 gram et 50 gram da deri ekleyerek 100 gram fiyatına satıyorlar!

TAVUĞUN YAĞLI KISMINI KOYUYORLAR

50 gramlık kısımsa keşke sadece tavuk eti olsa! Bu sefer işletmeciler bu kısma da tavuğun yağlı kısmını ekleyerek tekrar gramajdan kazanç elde ediyorlar!

KAREKOD UYGULAMASIYLA ETİN İZİ SÜRÜLÜYOR

Hileli ve vatandaşın sağlığına riske eden ürünlerin önüne geçmek içinse teknoloji ön plana çıkıyor. Kare kod sistemiyle birlikte vatandaşlarımız hayvanların yetiştirildiği çiftlikleri besin değerlerini hangi yağların kullanıldığı gibi birçok bilgiyi görebiliyor.

Böylece restorana gidip sipariş verdiğimizde yiyeceğimizin hangi koşullar altında tabağımıza geldiğini öğrenmiş oluyoruz.

Temennimiz bu teknolojinin daha da yayılarak insan sağlığını bu tarz pis ve sağlıksız gıdalardan korunmasına yardımcı olması.

Uzmanlar ise işletmelerde kontrolleri almak adına denetlemelerini arttırmış durumda.