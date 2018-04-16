Takıntılarınızdan Kendi İradenizle Kurtulabilirsiniz!

Takıntının türleri vardır. Kiminde temizlik kiminde yoldan geçen arabaların plakaları, apartmanların numaralarını hafızada tutma gibi ve daha da örneklendirilebilir.

Takıntının nedenlerine inildiğinde anne ve babanın mükemmelliyetçiliği ve bazı eğitimlerdeki zorlayıcılığı çocuğun ileri yaşlarında takıntılı olmasına sebebiyet verdiği gözlemlenmektedir. Takıntılı olan kişi genel olarak çevresine karşı çekingen yapıdadır. Çünkü davranışları ve söylemleriyle karşısında olan kişileri sıktığı ve gerdiği düşüncesine kapılabilmektedirler.

Takıntılı olan kişiler çok kökenlerine inmeden sorunu genel bazlı çözme yoluna gidebilirler. Kendisine birazcık maruz bırakma yöntemi uygulayabilir. Mesela kişi eğer misafir ağırladığında evinin çok kirlendiğini düşünüp bu kirlilik kişinin psikolojisinde takıntılı bir hal alıyorsa daha fazla misafir ağırlamalıdır. Bazı durumlarda problemin üzerine gitmek erken vakitte çözüm odaklı olma yolunda kişinin ilerlemesini sağlamaktadır.