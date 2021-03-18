Süt nasıl pastörize edilir?

Sütün sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden bahseden uzman diyetisyen öğretim görevlisi Eda Balcı, vücudun gelişebilmesi açısında önemli olan vitaminlerin sütün içinde bulunduğunu belirtti. Sütte bulunan kalsiyumun kemik ve diş sağlığı bakımından önemli olduğuna değinen diyetisyen Balcı, kasların sağlığı açısından ise kalsiyumun ne kadar gerekli olduğunu anlattı. Balcı, kemik ve kas sağlığı açısından hayati öneme sahip olan sütün nasıl tüketildiğine ve hangi yöntemlerle üretildiğine de dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Açık sütü kaynatmadan tüketmek tehlikeli midir?

Süt çeşitlerinin farkını bilmek gerektiğini kaydeden uzman diyetisyen Eda Balcı, herkesin tüketmesi gereken süt çeşidinin farklı olduğunu aktardı. Balcı, "açık süt" olarak bilinen çiğ sütün "İnek, koyun, keçi gibi çiftlik hayvanlarının meme bezlerinden salgılanan, 40 derece üzerinde ısıtılmamış ya da eşdeğer etkiye sahip herhangi bir ısıl işleme maruz kalmamış süt" olarak tanımlandığını söyledi. Açık sütlerin sağlıklı bir hayvandan elde edildiği müddetçe probleme sebep olmadığını kaydeden Balcı, buna rağmen hayvanın memesinden çıkarken ve içine konulduğu kapta sütün çeşitli bakterilere maruz kalabileceğini belirtti. Açık sütün kaynatılmadan tüketilmemesi gerektiğini belirten Balcı; Eschreichia coli 157 ve salmonella gibi zararlı mikroorganizmalardan kurtulmak için kaynatma işleminin gerekli olduğunu vurguladı.

Süt nasıl ve neden pastörize edilir?

Günlük sütün fazla bekletilmeden 2-3 gün içerisinde tüketilmesi gerektiğini kaydeden diyetisyen Eda Balcı, çeşitli işlemlere rağmen bu sütlerde kalsiyum ve protein miktarının korunduğunu dile getirdi. Diyetisyen Balcı, sütün 15 saniye içinde ısıtılarak 72 dereceye getirilmesine ve ardından 5 dereceye düşürülmesine "pastörizasyon" denildiğini belirtti. Balcı, pastörizasyon sayesinde hem sütteki zararlı mikroorganizmaların öldüğünü hem de sütün besleyicilik değrlerinin korunduğunu vurguladı. Balcı, uzun ömürlü sütlerin (UHT) ısısının ise 5 saniye içinde 150 dereceye çıkarıldığını ve bu sütlerin kapağının açılmaması koşuluyla 5 ay dayanabildiğini belirtti. İşlemler sırasında besleyicilik değerinde en az kayıp meydana gelen sütlerin pastörize sütler olduğunu kaydeden Balcı, gelişmiş ülkelerde de pastörize süt kullanımının yaygın olduğunu aktardı.