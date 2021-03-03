Su İçerek Kilo Verme Yöntemleri

Bunun yanında hayatımızı devam ettirebilmemizi sağlayan sinir sistemi, sindirim sitemi, boşaltım sistemi gibi sistemlerimizde zarar görür. Suyu az tüketmek, bu sistemlerimizi bozacağı gibi metabolizmamızı da yavaşlatacaktır.

Bizi konforlu hayat standartlarından çıkaracaktır. Aldığımız besinlerin vücudumuzda yağ olarak depolanmasına sebebiyet verecektir. Kilo vermek istiyorsak bol su tüketmeliyiz. Suyu bazı gıdalarla birleştirip kür haline getirmemiz kilo verme hızımızı daha da arttıracaktır.

Kilo Vermede Faydalanabileceğimiz Kürler

1- Tarçınlı su kürü

Tarçınlı su bağışıklık sistemini güçlendirir. Kan şekerini düzeltir ve metabolizmamızı hızlandırır. Metabolizmanın hızlanması ise daha kolay kilo vermek demektir. Diyet sırasında oluşacak halsizliğin giderilmesine yardımcı olur. Üstelik tarçınlı suyu hazırlamakta oldukça basit bir yöntemdir.

Öncelikle kendimiz için bir 750 ml’lik bir şişe ediniyor ve gece yatmadan içerisini su ile dolduruyoruz. Şişenin içerisine bir çubuk tarçın atıyoruz ve sabaha kadar bu şekilde bekletiyoruz. Ertesi gün, gün içerisinde yatana kadar dilediğimiz zamanlarda kürümüzü tüketiyoruz.

Limon yalnız kullanıldığında bile çok faydalıdır. Limonun etkisini arttıran ise sudur. Limonlu su, vücutta toplanan ödemin atılmasına yardımcı olur. Böbrek üzerinde yük birikmesini önler. Aynı zamanda hızlı kilo vermeye sebep olur. Kan şekerini dengeleyip tokluk hissi verirken aynı zamanda bu tokluk hissinin de korunmasını sağlar.

C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirerek ağır diyetlere direnme gücünüzü arttırır. Limonlu su aynı zamanda karaciğerde biriken yağları da parçalar. Ilık olarak istediğiniz zaman tüketebileceğiniz limon suyunun faydalarını ve vücut üzerindeki etkisini de kullanmaya devam ettikçe zaman içerisinde kendiniz de fark edeceksiniz.



3- Maydanoz suyu kürü

Maydanoz suyu kürünün her sabah aç karnına tüketilmesi, yağların parçalanarak vücuttan atılmasına sebep olur. Vücutta bulunan ödemlerin atılmasını sağlar. Metabolizmayı hızlandırmakla kalmaz, vücudun zayıflamasına olanak sağlar.

Malzemeler:

- 1 demet maydanoz

- 1 adet limon

- 300 ml su

Hazırlanışı:

Maydanozu temizleyip iyice yıkıyoruz. Tam temizliğin sağlanması için sirkeli su da bekletiyoruz. Maydanozu elimizle küçük parçalara ayırıp limon suyu ve suyumuzu da ekleyip blenderdan geçiriyoruz. Her sabah uyanır uyanmaz kahvaltıdan yarım saat önce bu kürü tüketiyoruz.

