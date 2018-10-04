"Spor yaparken doğru kıyafetler seçin"

İSTANBUL, () - TÜRKİYE'DE genç nüfus oranının yüksek olması, son yıllarda daha da artan sağlıklı yaşam bilinci, koşu, yürüyüş, fitness, pilates, yoga gibi farklı spor dallarına ilginin artması ile spor ürünlerine olan ilgi de artıyor. Spor sağlıklı yaşam, dayanıklılık ve motivasyon için de oldukça önem taşıyor. Uzmanlar spor yaparken kıyafet seçiminin sağlık açısından çok önemli olduğu konusuna dikkat çekiyor.

Spor yaparken doğru kıyafet seçiminde nelere dikkat etmek gerektiği konusunda bilgilendirmede bulunan Boyner’in Aktif Spor, Jeans ve Genç Giyim Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Alyanak, spor yaparken hem sağlık hem de motivasyon ve dayanıklılığımızı artırmak için spor kıyafet seçiminin oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

"Ayakkabı, spor kıyafeti seçiminde çok dikkat edilmesi gerekenlerin başında yer alır. Yanlış ayakkabı tercihi spor yaparken vücudunuzda hasarlara yol açabilir" diyen Alyanak, "Ayakkabı seçimi yapılan spora göre olmalıdır. Koşu ayakkabısı ile basketbol oynamak gibi amacı dışında spor ayakkabı kullanmak sakatlanmalara ve ayaklarınızda sağlık problemlerine sebep olabilir. Ayakkabı tercihinizi yaparken hava durumu ve mevsim koşullarını da mutlaka dikkate almalı, outdoor sporlar için su geçirmez ve kaydırmaz modelleri tercih etmelisiniz" ifadelerini kullandı.

"KIYAFETİN KUMAŞI ÖNEMLİ"

Seçimlerde bir diğer önemli konunun kıyafetlerin kumaşı olduğunu belirten Alyanak, "Sportif aktivite sırasında ter atılacağından çabuk kuruyan ve nefes aldıran kumaşları tercih etmelisiniz. Bu iki özellik de spor kıyafetlerinin üzerinde genellikle ek olarak belirtilir. Bu özellikler sayesinde hem spor yaparken vücudunuzun ısısı dengelenir hem de kıyafetleriniz ıslanmaz ve spor performansınız artış gösterir" dedi.

RAHAT HAREKET İMKÂNI SAĞLAYAN KIYAFETLER TAVSİYE EDİLİYOR

Alyanak sözlerine şöyle devam etti:

"Diğer bir husus ise aşırı bol kıyafetler tercih etmemektir. Bol kıyafetler rahat hareket etmeye engel olacak, spor yaparken ayağınıza ya da başka yerlere takılma riski taşıyacağından tehlikeli olacak ve spor performansınızı negatif etkileyecektir. Bununla birlikte çok dar kıyafetler de tercih edilmemelidir. İçinde rahat hareket edilemeyecek kıyafetler spor yapmanızı zorlaştıracaktır. Bu sebeple spor kıyafetleri satın alırken rahatlıkla hareket edebileceğiniz esneklikte olmasına dikkat etmelisiniz. Yapılan spor türü ve mekân da kıyafet seçiminde önemlidir. Dış mekânda yapılan sportif aktivitelerde rüzgârdan ve yağmurdan koruma özelliğine sahip kıyafetler, iç mekânda yapılan sporlar için ise teri hızlı çeken ve nefes alabilen kumaşlar tercih edilmelidir. Güneşli havalarda yapılan koşu ve yürüyüş gibi sportif faaliyetlerde mutlaka şapka ve gözlük takarak güneşin zararlı etkilerinden korunmalısınız. Doğru iç çamaşırı seçimi de en az spor kıyafeti kadar önem taşımakta ve performansı etkilemektedir. Vücudu doğru şekilde saran, nefes alan ve teri emen iç çamaşırları tercih edilmelidir."

Alyanak, 4-14 Ekim tarihleri arasında aktif spor ve denim kategorilerinde gerçekleştirilen kampanyadan da bahsederek, "Boyner/YKM mağazalarından ve boyner.com.tr’den spor ayakkabı, spor giyim, spor aksesuar ve denim markalarından yapılacak ilk 400 TL ve üzeri sonbahar-kış sezonu alışverişi 100 Paracık kazandıracak" diye konuştu.

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