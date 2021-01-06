Son Dakika: Virüs Ne Zaman Bitecek? Bilim Kurulu Açıkladı

Bilim Kurulu virüsün ne zaman biteceği ve yeni görülen mutasyon ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Karşılaştığımız mutasyon hakkında yanlış bilinen bir gerçek de bulunuyor. Peki uzmanlar konu hakkında neler söyledi? Yapılan açıklamaya göre can kayıpları ve korona virüsün korkunç etkileri devam ederken virüsün mutasyon geçirmiş hali ile alakalı yeni bilgilere ulaşıldı. Sağlık çalışanları olmak üzere tüm dünya pandemi ile mücadele ederken yapılan aşı çalışmaları da devam etmekte. Doktorlar ısrarla aşı olmanın gerekliliğini vurgularken yanlış bilinen bir doğru da açığa çıktı. İşte bilinen gerçekler ve haberimizin detayı…

Bilim Kurulu pandemi hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz ülkemizde de kısa süre önce ilk kez görülmeye başlanan mutasyon ile ilgili daha önce yapılmamış açıklamalarda bulundu. Dünyanın her yerinde insanlar uzmanların tavsiyesi üzerine aşı olmaya devam ederken hayatın normal akışına dönmesi için tarih bekleniyor. İşte son dakika haberine göre normal hayata ne zaman geçileceği hakkında çarpıcı açıklamalar!

Geçtiğimiz yılın mart ayından itibaren salgının ne zaman biteceği araştırma konusu olmuştu. İnsanların aşı olmasıyla birlikte vakaların azalmaya başladığı görülürken eski hayatımıza hangi tarihte dönüleceği merak konusu oldu.

Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Mustafa Haköksüz konuşmasında aşı olmanın virüs yayılımını önemli ölçüde azalttığını ifade etti. Virüs devam ederse mutasyon riskinin de devam edeceğini açıklayan Haköksüz, karşılaştığımız mutasyonların hastalık yapma özelliğini değiştirmediğini ve önceki ay İngiltere’de ortaya çıkan mutasyonun ise virüsün bulaşma hızını arttırdığını söyledi. Virüs olmadan yaşamak için Kovid-19’un dünyadan elini çekmesi gerekiyor sözlerine yer veren bilim kurulu üyesi, aşı sayesinde bağışıklık kazanmanın virüsün ortadan kalkmasını sağlayacak metotlardan biri olduğunu açıkladı. Çiçek virüsü gibi dünyanın en az yüzde yetmişinin aşı olması gerekmekte.

Haköksüz konuşmasına korona virüsün geçtiğimiz ay da karşılaştığımız gibi mutasyon yapabilecek güce sahip olduğunu, aşı olunmaz ise Kovid-19’un kontrol altına alınmasının güç ve ileri derece mutasyonların görülme riskinin oluşacağını bu da korkulanın olabileceğini gösterir. Dünya genelinde aşı yapılması gerekiyor sözleri ile devam etti.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021, 14:06