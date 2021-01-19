Son dakika: Koronavirüs aşısında ikinci aşama başladı! 

Türkiye'de koronavirüse karşı toplu aşılama süreci hız kesmeden sürüyor. Ülkemizde ilk aşamada sağlık görevlilerine koronavirüs aşısı uygulandı. 19 Ocak Salı günü itibarıyla koronavirüs aşısında ikinci aşama başladı. Şu anda huzurevleri ile yaşlı ve engelli bakım evlerinde yaşayanlar ile çalışanlara yönelik aşılama yapılıyor. Öte yandan, Türkiye'de 90 yaş ve üstü vatandaşlara da bugün itibarıyla evlerinde koronavirüs aşısı uygulanıyor.

Türkiye'de aşılama kampanyası kapsamında koronavirüs aşısının sağlık çalışanlarına uygulandığı ilk aşama sona erdi. İlk aşamada 833 binden fazla sağlık personeline CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı. Bugün itibarıyla da ikinci aşama başladı. Huzurevleri ile yaşlı ve engelli bakım evlerinde yaşayanlar ve buralarda çalışan kişilere koronavirüs aşısı uygulanıyor. Kısa süre içerisinde Türkiye'de koronavirüs aşısının uygulandığı kişi sayısının 1 milyon olması bekleniyor. Öte yandan, Türkiye'de 90 yaş ve üstü vatandaşlar da evlerinde aşılanıyor.

"Hızlıca yapılmalı"

81 ilin sağlık müdürü ile görüşmede bulunan Sağlık Bakanı Koca, tüm şehirlerde bulunan huzurevleri ile yaşlı ve engelli bakım evlerinde aşılama sürecinin hızlıca yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Koca, hafta sonuna kadar huzurevleri ile yaşlı ve engelli bakım evlerine ilişkin aşılamanın bitirilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Koca, Türkiye'de 90 yaş ve üstü kişilere yönelik aşılamanın 19 Ocak Salı günü itibarıyla başlayacağını ifade etmişti. Söz konusu kişilere evlerinde koronavirüs aşısının uygulanacağı kaydedildi. Koca, 90 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik aşılamanın da hafta sonuna kadar bitirilmesi için talimat verdi.

Türkiye'de şu ana kadar 880 bin kişiye koronavirüs aşısı uygulandı. Ülkemizde kısa süre içerisinde aşılamanın 1 milyon olması bekleniyor. Çin'den ithal edilen CoronaVac aşısı iki doz olarak uygulanıyor. İki doz arasında 28 gün bulunuyor. Koronavirüs aşısının huzurevleri ile yaşlı ve engelli bakım evlerinde yaşayanlar ile çalışanlara uygulanmasının ardından 65 yaş üstü vatandaşlara, daha sonra kritik sektörlerde ve risk altında bulunan sektörlerde çalışan vatandaşlara geçilecek. Daha sonra da kronik rahatsızlığa sahip vatandaşlar başta olmak üzere 18 yaş üstü herkese koronavirüs aşısı uygulanacak.

İlk aşıyı Bakan Koca yaptırmıştı

Türkiye'de toplu aşılamaya geçilmesinin ardından ilk aşıyı canlı yayında Sağlık Bakanı Koca yaptırmıştı. Ertesi gün aşı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise vatandaşlara örnek teşkil etmek istediğini söylemişti. Erdoğan, Türkiye'ye 25-30 milyon doz daha aşının geleceğini bildirmiş, aşı konusunda Almanya ile de görüşüldüğünü söylemişti. Yerli aşının Nisan-Mayıs ayında kullanıma hazır olabileceğini duyuran Erdoğan, bütün hekimlerin ve hemşirelerin yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve aşılama sürecinin hızlı bir şekilde ilerlediğini belirtmişti. Bilim Kurulu üyelerinden bazıları da Erdoğan'dan hemen sonra aşı yaptırmıştı. Bakan Koca, tüm milletvekilleri ile siyasi parti genel başkanlarına koronavirüs aşısı yaptırmaları için çağrıda bulunmuştu. Bunun üzerine MHP lideri Bahçeli, İYİ Parti lideri Akşener ve Demokrat Parti lideri Uysal koronavirüs aşısı olmuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise sırasını bekleyeceğini ifade etmişti.

Türkiye'de günlük tespit edilen vakaların 6 binin altına gerilemesi ve aşılama sürecinin hızlı bir şekilde yürütülmesi dolayısıyla Mart ayının ortalarında önlemlerin gevşetilebileceği konuşuluyor.