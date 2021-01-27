Son Dakika: Korona Virüsün Yeni Belirtisi! Aynaya Bakınca Belli Oluyor

Son dakika haberine göre araştırma raporu korona virüsün yeni belirtisini bildirdi. İspanya’da virüs ile ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Bu araştırma sonucu Kovid-19’un yeni semptomlarını ortaya çıkarırken aynaya bakıldığında da belli olacak kadar görünür bir belirtisinin olduğu öğrenildi. Bilim insanların geçtiğimiz yıl 10 Nisan 2020 ile 25 Nisan 2020 tarihleri arasında İspanya Madrid’de bulunan Sahra Hastanesi’nde tedavi altındaki hastaları incelemişti. İspanyol bilim insanlarının bu İnceleme sonucunda yeni belirtileri açıkladı. Duyurulan bilgiler arasında yer alan araştırma raporunda yazılanlara göre bilim insanları yeni belirtilerin eller ayaklar ve ağızların içinde gözlemlendiği yönünde bilgi paylaşımında bulundu.

Tüm dünya covid-19 virüsü ile bir yılı aşkın süredir mücadele etmek için çaba gösteriyor İspanya Madrid’de yapılan yeni bir araştırmada ise bu virüsün yeni belirtileri hakkında açıklamalarda bulunuldu. Bilim insanları ağız içinde ellerde ya da ayaklarda değişimler gözlemlenebileceği hakkında bilgiler paylaştı. Geçtiğimiz sene 2020 yılında Nisan ayında 15 günlük süre ile Madrid’in Sahra Hastanesi’nde tedavi olan hastaları inceleyen İspanyol bilim insanları, Kovid-19’un yeni semptomları hakkında yeni belirtiler bulunduğunu duyurdu. Üstelik her 4 hastadan birinde görülen belirtiler hastalarda korkuya sebep olabilir.

Yapılan açıklamada her 4 hastadan birinde dilinde şişme ya da ağrı görüldüğü hakkında açıklama yapıldı. Bu duruma “kovid dili” ismi verildi. Ancak sebebi ise halen incelenmekte. Aynı şekilde British Journal of Medicine’da yayınlanan bir araştırmada korona virüslü hastaların dilinde şişme ya da renk değişimi görülebildiği kayıt altına alındı. Bununla birlikte aynı araştırmada elde edilen bulgulara göre Kovid-19 hastalarının yaklaşık %40’ının hem el hem de ayaklarında kırmızılık ya da kahverengi noktalar çıktığı görülen belirtiler arasında yer aldı. Bilim insanları hastaların % 45’inden fazlasında eller, ayaklar ya da ağız içinde değişiklikler meydana geldiğini söyledi. Yüzde yirmi beşinde ise kovid dili rahatsızlığının görüldüğü açıklandı. Madrid’de bulunan La Paz Üniversite Hastanesi’nde görevli olan ekip tarafından hazırlanan araştırmada virüslü hastalar ile ilgilenen doktor ve hemşirelerin korona virüs şüphesi ile bir hasta geldiğinde hızlı tanı koyabilmek amacıyla onların ellerine,ayak tabanlarına ve ağızlarına bakın tavsiyesinde bulunulduğu öğrenildi.

Araştırmanın Saygın Tıp Dergisi olan British Journal of Dermatology isimli dergide yayınlanan araştırmada bu incelemenin aslında Eylül 2020 ayında gönderildiği ancak resmi olarak bu hafta içerisinde yayına alındığı belirtildi.