Son Dakika: Bilim Kurulu Toplantısının Ardından Bakan Koca Açıklama Yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklamada bulundu. Koca, yaptığı açıklamada İngiltere mutasyonu dışında iki vatandaşımızda da Güney Afrika ve Brezilya varyantı ile karşılaşıldığı haberlerini kamuoyu ile paylaştı. Dünya genelinde yaşanan salgının 1 seneyi geride bırakması ile vaka sayılarındaki durumlar değerlendirildi. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı ardından yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesabından kamuoyuna duyuran Koca, yazılı olarak bilgilendirme yaptı. Son gelişmeler hakkında kamuoyuna faydalı açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bilgilendirme yazısı paylaştı. Tedbirlere uymanın önemini her zaman vurgulayan Sağlık Bakanı, yazılı açıklama yaptı. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uymanın gerekliliği hakkında bilgilendirme yazısını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Fahrettin Koca, halkı bilgilendirdi. Bu zorlu dönemi birlikte olarak atlatabileceğimizi söyleyen Bakan, mutasyonun vaka sayılarını arttırması ile ilgili de yazılı bilgilendirme yaptı.

Haftalık toplantısını yapan Bilim Kurulu, aşılama çalışmaları ve hastalığın seyri hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Mutasyonlar nedeni ile artan vaka sayısına dikkat çeken Bakan Koca, halkı yaptığı sözlü açıklama ile bilgilendirdi.

Yurt içinde kitlesel bir harekete yol açması muhtemel, topluluk halinde kalınacak, bir araya gelinmesini sağlayan her türlü etkinlikten kaçınılması gerektiğini vurgulayan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu tür düzenlemelerden uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze olarak gerçekleşecek eğitimlerin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe de neden olacağı unutulmamalıdır sözlerini söyleyen Fahrettin Koca, üniversite konusuna da vurgu yaptı.

Yüz yüze eğitime geçildiğinde artan hareketlilik nedeni ile olası risklere karşı sıkı bir takip gerektiğini açıkladı.