Son Dakika: Bilim Kurulu Toplantısı Ardından Bakan Koca Açıklama Yaptı!

Edinilen son dakika bilgisine göre gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı açıklama yaptı ve son dönem gelişmelerini bildirdi. Sosyal medya hesabından hazırlamış olduğu yazılı açıklamayı kamuoyu bilgisine sunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nun hafta içerisinde toplandığını ve yeni normalleşme süreci ile ilgili 15 günlük sürecin değerlendirmesini yaptıklarını yazdı. 15 günlük süreç değerlendirmesinin yanı sıra korona virüs aşısı ile ilgili gelişmelerin de değerlendirildiği bilgisini paylaşan Sağlık Bakanı Koca, vaka sayılarında artış olduğunu da üzülerek bildirdi. Çoğu şehir de vaka sayılarında artış yaşandığını ifade eden Bakan Fahrettin Koca, bu sonucun hastanelerde ise henüz etkisini göstermediğinden söz etti.

Kamuoyu tarafından bilindiği üzere kontrollü normalleşme süreci yaşandığının altını çizen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk iki haftanın geride bırakıldığı bilgisini de vatandaş ile paylaştı. Şüphesiz bir şekilde bu kadar büyük sonuçlar almayı beklemediklerini ifade eden Bakan, tereddütsüz bir irade ile sonuçların hemen değilse bile kısa vadede ortaya çıkacağından bahsetti.

Ancak, zamanla alınan sonuçlara rağmen salgının kısa bir süre içerisinde tırmanışa geçebileceği vurgusunu yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir uyarıda bulundu. Korona virüse sosyal hayatı ele geçirme fırsatı verilmemesi gerektiğinden söz eden Bakan Koca, uzun bir süre boyunca verilen mücadeleleri ve yaşanan mahrumiyetlerin kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.

Bir yılı aşkın süredir tüm dünya tarafından da tecrübe edildiği üzere, salgınların çok büyük olaylar olduğu Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapmış olduğu açıklamada belirtildi. Büyük bir olay yaşandığında ise bu konu hakkında söz sahibi olan çok fazla kişinin olduğunu açıklayan Koca, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye’de de bu kişilerden fazla sayıda bulunduğunu belirtti. O kişilerin yol açabilecekleri moral bozuklukları hakkında bir bedel ödemeyeceklerini ifade eden Bakan, vatandaştan devletlerine güvenmesini rica etti.