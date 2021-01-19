Son Dakika: Bakan Koca Aşı Açıklaması Yaptı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı uygulaması hakkında yeni açıklamalar yaptı. Son dakika haberine göre Koca dünyadaki aşı uygulama çalışması hakkında en hızlı uygulamaları gerçekleştirdiklerini, yapılan programa göre sağlık çalışanlarının Çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edeceklerine dair duyuruda bulundu. Bakan, açıklamasında yarından itibaren Huzurevleri ve Bakımevlerinde kalan vatandaşlar ve bu kişilerin bakımından sorumlu kişilerin de aşı olmaya başlayacaklarını da duyurdu.

Yeni dönem yarın başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 81 ilin sağlık müdürleri ile toplantı yaptı. Bu toplantı hakkında yaptığı değerlendirme ise aşı olan sağlık çalışanlarının sayısını paylaştı. Bu sayının 830 bin olduğunu söyledi. Bakan, 81 ilin sağlık müdürleri ile gerçekleştirdiği toplantıyı video konferans yöntemi ile gerçekleştirdi. Hazırlanan program takvimine göre Çarşamba gününe kadar sağlık çalışanları için aşı uygulamasının devam edeceğinin de altını çizdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden açıklama yaptı. Açıklamasında 81 ilin sağlık müdürleri ile video konferans yöntemi ile toplantı gerçekleştirdiklerini ve aşı programını değerlendirdiklerini açıkladı. Bakan ayrıca 830 bin sağlık çalışanının, aşının ilk dozunu olduklarını da belirtti. Dünyadaki en hızlı çalışmalardan birini gerçekleştirdiklerini anlatan Koca, sözlerine sağlık çalışanlarının aşı çalışmalarına Çarşamba gününe kadar devam edeceklerini belirterek devam etti.

2. adım yarın başlıyor

Fahrettin Koca aşı uygulamasının 1’inci aşamasının 2’nci adımına geçildiğini söyledi. Huzurevlerinde kalanlar ve onların bakımını üstlenen vatandaşlar ile birlikte 90 yaş ve üzeri vatandaşların yarından itibaren aşı olmaya başlayacaklarını duyurdu. Bununla birlikte, 90 yaş üstü bireyler için aşılamanın sağlık kuruluşları yerine onların bulundukları yerde ya da evlerinde olmasını istediğini açıkladı.

Bakan Koca geçtiğimiz günlerde aşının önemini vurgularken herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmişti ve eski normal hayatımızı tekrar yaşamak için aşı olmanın gerekliliğini belirten sözlü açıklamalarda bulunmuş ve ilerleyen günlerin daha aydınlık olacağına inandığını belirten bir konuşma yapmıştı. Fahrettin Koca’nın canlı yayında aşı olmasının ardından Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara da Koca gibi canlı yayında korona virüs aşısı olmuştu.