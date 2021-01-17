Son Dakika: Aşı Olan 13 Kişi Yüz Felci Geçirdi!

Koronavirüs aşıları, pandemini durdurabilmek adına tüm dünyada uygulanıyor ve her gün yüz binlerce kişi aşı oluyor. Bu aşılar arasında en güvenilenlerden biri, kurucuları arasında Uğur Şahin’in de yer aldığı Alman Pfizer Biontech aşısı. İsrail’de de uygulanan bu aşılarda, ülkenin kaynaklarına göre 13 İsrail vatandaşı ilk dozdan sonra yüz gelci oldu.

En az 13 kişi yüz felci oldu

İsrail Sağlık Bakanlığı’na göre, en az 13 kişi parezi semptomparı geçirdi ve fasiyal sinir felci, yani yüz felci yaşadı. Haberde, yüz felci geçirenlerin sayısı henüz 13 olsa da, doktorların bu vakaların sayısının daha da artmasını beklediği ve uygulamaya geçince sonuçların artacağı belirtildi.

Aşı yaptıran kişilerden bazıları, aşının ilk dozunu aldıktan sonra birkaç dakika içinde çenesinde ve ağzında garip hisler yaşadığını ifade etti. Bir İsrail vatandaşı, Pfizer aşısı ile ilgili “En az 28 saat boyunca bu şekilde devam etti. Tamamen yok olduğunu söyleyemem, ancak bunun dışında başka herhangi bir ağrı hissetmiyorum.” dedi.

Aşı ertelenecek mi?

Dünyanın en güvenilir aşılarından biri olarak gösterilen ve etkinlik düzeyi oldukça yüksek olan Pfizer Biontech aşısının yan etki olarak yüz felcine neden olması İsrail’in ana gündemi oldu. Ülkede Sağlık Bakanlığı, ilk doz aşıda semptom geliştirenlerin ikinci aşıyı ertelemesi gerektiğini belirtti. Doktorlar, böyle durumlarda ikinci dozun verilip verilmeyeceğinden de emin değiller. İsrail’de aşılama süreci 20 Aralık’ta başlamıştı. Ülkede şu ana kadar 2 milyondan fazla kişi koronavirüs aşısı oldu.