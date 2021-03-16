Son 40 yılda ikiz doğum oranları arttı!

Tıbbi tedavilerde yaşanan gelişmeler ve zaman içinde hayat standartlarının yükselmesiyle birlikte bebek ölüm oranları da düştü. Oxford Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, kısırlık tedavisinde 1980'li yıllardan bu yana meydana gelen gelişmeler sayesinde ikiz doğum oranlarında büyük bir yükseliş yaşandı. Rahimde ikizlerin nasıl oluştuğunu hatırlatan araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin, yumurtanın kendiliğinden ikiye bölünmesiyle meydana geldiğini bildirdi. Aynı anda iki yumurtanın da ayrı olarak döllenmesi halinde ise çift yumurta ikizleri oluşuyor.

40 yılda yüzde 30 artış!

Ulaştıkları sonuçların son derece ufuk açıcı olduğunu kaydeden Oxford Üniversitesi profesörü Christiaan Monden, son 40 yılda tıp dünyasında birçok gelişmenin yaşandığını belirtti. Monden, tıp dünyasındaki gelişmeler sayesinde ikiz doğum oranlarında yüzde 30'luk bir artışın görüldüğünü sözlerine ekledi. Kısırlık tedavisinin yıllar içinde birçok yeni teknikle geliştiğini kaydeden Monden, tek yumurta ikizlerinin doğum oranlarında ise ciddi bir değişimin görülmediğini sözlerine ekledi. Monden ve çalışma arkadaşları, ikiz doğum oranlarının artmasının nedeninin "tıbbi yardımlı üreme" olduğunu belirttiler.

İkiz doğum oranlarının artmasının sebepleri!

Yapılan araştırmalara göre ikiz doğum oranlarının artmasının itici faktörlerinin; "kadın-doğum hizmetlerine ulaşımın kolaylaşması", "hormon tedavisi" ve "çocuk dünyaya getirmenin geciktirilmesi" olduğu kaydedildi. Çocuk dünyaya getirme yaşının artmasıyla birlikte çift yumurta ikizlerinin doğu oranının arttığını belirten uzmanlar, 35-39 yaş arası anne olan kişilerde bu oranın yükseldiğini ifade ettiler. 165 ülkede yapılan araştırmaya göre ikiz doğum oranlarında son 40 yılda ikiz doğum oranları binde 9'dan binde 12'ye yükseldi. İkiz doğumlarındaki artışlar en fazla Kuzey Amerika (% 71), Avrupa (% 60) ile Asya'da (% 32) meydana geldi.

En çok ikiz doğum ABD ve Afrika'da!

Araştırmanın sonuçları, şu an dünyada doğan ikizlerin yüzde 80'inin ABD ya da Afrika'da dünyaya geldiğini gösteriyor. Güney Amerika dışındaki bütün kıtalarda ikiz doğu oranlarının arttığına işaret eden Monden, Afrika'daki yükselişin sebebinin tıbbi gelişme değil doğum oranlarındaki artış olduğunu kaydetti. Doğum esnasında annenin sağlığını tehdit eden ikiz doğumuyla ilgili bazı ülkelerde çeşitli önlemler alınıyor.