Şok İddia: Avrupada Korona Ölümlerinin Nedeni Pfizer Aşısı mı?

Koronavirüs pandemisini sona erdirme konusunda dünyanın en çok bel bağladığı konu aşılar. Norveç’ten sonra Almanya’da da Pfizer Biontech aşısı olan insanların hayatını kaybetmesinin ardından, aşı nedeniyle 33 kişi yaşamını yitirmiş oldu. Koronavirüsü bitirmek için herkesin güvendiği aşılar ölüm mü getiriyor sorusu herkes tarafından soruluyor. Peki Avrupa’daki aşı kaynaklı koronavirüs ölümlerinin arkasında ne var?

Hayatını kaybedenlerin yaşları 79 ile 93 arasında değişiyor

Avustralya’dan pfizer aşısıyla ilgili bilgi talebi

Almanya’da, koronavirüs aşısı olan 842 bin kişiden 10’u, aşı olduktan sonra hayatını kaybetti. Bunun ardından Almanya’nın gündemi koronavirüs aşılarının bu yan etkileri oldu. Paul Erlich Enstitüsü, aşı olanlarla ilgili araştırma yaptı ve ölenlerin yaş aralığının 79 ile 93 olduğunu tespit etti. Bununla birlikte ölenlerin tamamı, çeşitli kronik hastalıklara sahipti. Aşıdan sonra ölenler, aşı uygulamasından ortalama 3-4 saat sonra hayatını kaybetti. Almanya’dan önce Norveç’te de Pfizer aşısı ile ilgili ölüm haberleri gelmişti. Norveç’te, ileri yaştaki 23 kişinin aşıdan sonra öldüğü açıklandı.

Norveç’te yaşanan ölümlerin ardından, Norveç İlaç Ajansı’ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada aşıların denemelerinin, yaşlı insanlar üzerinden yeterince yapılmadığına vurgu yapıldı. Bununla birlikte, Pfizer Biontech aşısından 10 milyon adet sipariş eden Avustralya da, hem Pfizer’dan hem de Norveç’ten konuyla ilgili acil bilgi istedi.