SKG'da, meme kanseri ve erken teşhisin önemi anlatıldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu ziyaret edilerek, 'meme kanseri ve erken teşhisin önemi" konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı.

Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı etkinlikleri kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda Merkez ve ilçelerde bilinçlendirme etkinlikleri sürüyor. Bu kapsamda, Osmaniye merkezinde hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezi çalışanları ve SGK İl Müdürlüğü çalışanlarının ortak organizasyonu ile bir etkinlik gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hayri Sarı ve Sağlıklı Hayat Merkezi çalışanlarından oluşan grup, İl Sosyal Güvenlik Kurumunu ziyaret etti. Ziyaret esnasında İl Sosyal Güvenlik Kurumu Müdür Yardımcıları İlyas Sarıköse, Soner Doğan ve kadın personellerin oluşturduğu gruba meme kanseri bilinçlendirmeleri, erken teşhisin önemi anlatıldı.

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