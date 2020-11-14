Şişmanlığın Zararları Nelerdir?

Beslenme alışkanlıkları kilo almada en büyük faktördür. Üç beyaz olarak nitelendirilen tuz, un ve şeker şişmanlık için gerekli ortamı yaratacaktır. Yemek alışkanlıklarını değiştirmek ciddi bir disiplin gerektirir. Bunun için insanın güçlü bir iradesi olmalıdır. Ama sağlık hayattaki her şeyden önemlidir. Kişinin kendine hedef belirlemesi, zayıfladığı zaman yapabileceklerini ve zayıflamanın getireceği artıları zihninde hayal etmesi, motivasyonunu etkileyecektir.

Şişmanlığın Sağlık Üzerindeki Etkileri

Şişmanlık, sağlık problemlerine yol açarak, kalbe zarar verir. Kilo artışı ile doğru orantılı olarak, kalbin dolaştırdığı kan miktarı artar ve kalp fazla yorulur. Normal bir kişinin rahatlıkla yaptığı bir yürüyüş veya merdiven çıkma eylemi, kilolu bir birey için yorucu bir eylem haline gelir. Şişman kişilerde vücutta insülin direnci artar İnsülin direncinin artması da diyabete neden olur. Diyabet damarların kalınlaşmasına ve koroner kalp hastalığına da yol açar. Vücutta yağ oranı yükseldikçe, karaciğerde yağlanma meydana gelir.

Şişmanlık ile birlikte vücuda gereğinden fazla yük binmiş olur. Bazen elimizde üç, dört kiloluk bir ağırlığı bile taşımakta zorlanırız. Bazen normal ağırlığımızın çok daha üzerine çıktığımızda bedenimizde bu kiloları taşımakta zorlanır. Bu fazla yükte dizlere ve eklem yerlerine baskı yapar

Şişmanlık uyku problemini de beraberinde getirir. Kilo problemi olan kişi kandaki karbondioksit oranı nefes alıp vermekte zorluk çeker. Gece uykuları düzensiz olur. Şişmanlık ve uyku apnesi birbirini tetikleyen faktörlerdir. Şişmanlık uyku apnesine sebep olabilir ve bu da uyku düzensizlikler ortaya çıkarır. Uyku düzensizlikleri de kilo artışına ve zamanla obezite hastası olmanıza sebep olabilir.

Derin uykuya dalamayan kişiler, büyüme hormonunu daha az salgılar. Bu durumda metabolizma yavaşlar ve kilo alımı yağlanmayla birlikte başlar.

Şişmanlık yumurtalık fonksiyonlarına etkileyerek, kadınların hamile kalmasını da engel olabilir.

Şişmanlık Kişinin Psikolojisini Olumsuz Yönde Etkiler

Şişmanlık fiziksel olarak vücudumuzu hırpalarken aynı zamanda, psikolojik olarak, kişileri etkiler Kişinin benlik bilincini olumsuz yönde etkileyerek, kendi ile ilgili olumsuz bir algı yaratmasına neden olabilir. Çevresindeki kişilerden uzaklaşarak, kendi iç dünyasına kapanabilir. Zamanla istediği kıyafeti alamama, istediği bedeni bulamama veya giydiğini yakıştırmama duygusu kişide stres yaratabilir.

Ergenlik döneminde şişmanlık bireyleri çok daha fazla etkileyebilir. Kişinin kendi ile ilgili olumsuz bir algı oluşturmasına ve arkadaş çevresinden uzaklaşmasına neden olabilir.

Zayıflamak İçin Yapılması Gerekenler

Öncelikle tüketilen gıdalara dikkat etmek gerekir. Doktor veya diyetisyen kontrolünde olmayan, kulaktan dolma bilgilerle yapılan diyetler hem sağlığa zarar verir hem de kaybedilen kiloların hızlı bir şekilde geri alınmasına neden olur.

Bir spor salonuna yazılarak, eğitmen eşliğinde yapılan egzersizler ise sağlıklı kilo verilmesine yardımcı olacaktır. Yüzme, yürüyüş gibi aktivitelerde zayıflamaya destek olur.

Gece geç saatlerde tüketilen ve kalorisi yüksek yiyecekler, sağlıksız atıştırmalardan uzak durularak sağlıklı bir zayıflama süreci başlatılabilir.