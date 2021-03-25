Sırbistan ile Aşı Anlaşması! Sputnik V Aşısı Geliyor

Rusya yeni tip korona virüs karşısında geliştirmiş olduğu Sputnik V aşısı hakkında Sırbistan ile bir anlaşma gerçekleştirdi. Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının Sırbistan tarafından üretilmesi için anlaşma yapıldığı haberi öğrenirdi. Elinden son bilgilere göre Rusya ile Sırbistan arasında imzalanan anlaşma ardından Sputnik V isimli aşının üretimi için çalışmaların başladığı öğrenildi.

Sırbistan'ın inovasyon ve teknoloji gelişiminden sorumlu Devlet Bakanlığı’ndan bir açıklama yapıldı ve Sputnik V aşısının üretilmesine yönelik anlaşma imzalandığı öğrenildi. Teknoloji gelişiminden sorumlu olan Devlet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya doğrudan yatırım fonu ile Sırbistan'ın başkenti olan Belgrad'da bulunan Torlak Viroloji, Aşı ve Serum Enstitüsü arasında söz konusu aşının Sırbistan'da üretilmesine yönelik anlaşmanın yapıldığı haberi açıklandı.

Söz konusu olan Sputnik V aşısını üretecek olan Sırbistan, ilk Güney Avrupa ülkesi haline geldi. Bunun yanı sıra Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının üretiminin ise 2021 senesinin Mayıs ayında başlanacağını haberi öğrenildi.

Bakan Popovic de imzalanan anlaşma hakkında yorumlar yaptı ve Sırbistan halkının sağlığını korumak adına Rusya'nın vermiş olduğu destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Torlak Enstitüsü’nde gerçekleşecek olan üretimin Güney Avrupa ülkelerine aşı dağıtımında yeni perspektifler açılacağı da Bakan tarafından ifade edildi.

RDIF başkanı Kirill Dimitriev de Sırbistan'ın sağlık gündeminde ilk sıralarda yer alan konu hakkında görüşlerini bildirdi. Sırbistan'da gerçekleşecek olan aşı üretiminin sonuçlarına değinildi. Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının kullanımının onaylayan ilk ülkeler arasında yer alındığı hatırlatması yapılarak Rusya tarafından geliştirilmiş olan Sputnik V aşısının Sırbistan'da üretilmesi sonucunda pek çok anlamda faydalar elde edileceği bilgisini verdi. Sputnik V aşısının Sırbistan'da üretilmesi kararı sonrasında lojistik anlamda kolaylık sağlanacağı ve ülkedeki aşılama faaliyetlerinin de hızlanacağını açıklandı. Edinilen son bilgilere göre Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının ilk dozları 30 Aralık 2020 tarihinde Sırbistan’a ulaşmıştı. Aşılama faaliyetleri ise ilk kez 6 Ocak gününde görülmüştü.