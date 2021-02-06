Sinovac Aşısı Hakkında Flaş Gelişme! Türkiye İthal Ediyordu

Sinovac şirketi tarafından geliştirilen ve Çin’de üretilen CoronaVac isimli aşı ile ilgili flaş bir karar alındı. Çin’den açıklama ülkemizde de ses getirdi. Şirketin geliştirdiği açıklamanın ne olduğu merak konusu oldu. Türkiye’nin de ithal ettiği, Sinovac şirketinin “CoronaVac” ismi ile piyasaya sürülen aşısına ülkede yaygın kullanım onayı verildi. Sinovac isimli şirket tarafından geliştirilen korona virüs salgınına karşı üretilen aşı hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Çin aşısı olan ve Türkiye’nin de ithal ettiği “CoronaVac” aşısı ile ilgili alınan flaş karar gündeme bomba gibi düştü. İşte Çin’de yapılan açıklama hakkında detaylar…

Türkiye gibi Brezilya’da da aşının klinik denemelerinin gerçekleştirildiği biliniyordu. Ardından bu iki ülke gibi Endonezya’da da klinik denemeleri yapıldı. Aşı ile ilgili bir gelişma daha yaşandı. Pek çok ülkenin Sinovac şirketi tarafından geliştirilen Çin aşısı CoronaVac hakkında acil kullanım onayının verildiği öğrenilmişti. Çin’den gelen bir haber ise aşı hakkında ilginç bir gelişme yaşandığı oldu. Aşı hakkında yapılan flaş sözler merak edildi. İşte o açıklama.

Çin’den yapılan son dakika haberine göre Sinovac şirketi tarafından geliştirilmiş olan CoronaVac isimli aşı hakkında flaş bir karar alındığı kamuoyuna bildirildi. CoronaVac aşısının üretimini gerçekleştiren Çin, kendi aşısı hakkında bir açıklamada bulundu. Covid -19 virüsüne karşı salgını engellemek amacı ile üretilen CoronaVac isimli aşının, yetkililerince resmi olarak onaylandı açıklama sırasında belirtildi. ilgili onay ile birlikte Sinovac şirketinin aşısına yaygın kullanım onayının getirilmiş olduğu açığa çıktı. Yapılmış olan deneyler sonucunda orta ve ağır vakalarda yüzde 78 gibi yüksek bir oranda etkiye sahip olduğu anlaşılan aşının hafif vakalar için ise %50 oranında bir fayda gösterdiği açıklanmıştı. Aşı Türkiye’de ise %90 oranında bir etki yarattı. Çin’den gelen son dakika açıklaması dünya gündeminde bomba etkisi yarattı. Aşı hakkında yapılan flaş açıklamalar kamuoyunun bilgisine sunuldu.