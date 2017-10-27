Simetri Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

Eşyaların düzenine ve bıraktığı gibi bulmasına çok önem veren kişiler, eşyalarını farklı düzende bulduğu taktirde çevresindekilere büyük şiddette tepki verirler. Bu hastalık kendini erken yaşlarda da gösterebilmektedir. Genetik olarak geçebilen bu simetri bozukluğu hastalığ,ı buna sahip kişilerin çocuklarında da görülebilmektedir.

Simetri Hastalığı Belirtileri

Simetri hastalığı olan kişiler nesneleri düzene koymadığı zaman kendinin ve çevresindekilerin başına kötü şeyler geleceği düşüncesine girerler. Aşırı temizlik hali de bir simetri hastalığı belirtisidir. Bunların dışında sağ ve sol takıntısı, aşırı hijyenik ortamda yaşama isteği, fazla endişe hali simetri hastalığının belirtilerindendir.

Simetri hastalığı genellikle mükemmeliyetçi aile yapısında yetişmiş olan kişilerde daha fazla görülmektedir. Otoriter bir disiplinin hakim olduğu psikolojide bu tip semptomlara rastlanması mümkündür. Tacize uğramış bireyler ve genetik yatkınlık da nedenleri arasına girebilmektedir.

Simetri Hastalığı Tedavisi

İlerleyebilen ve şiddeti artan bir hastalık olduğu için kişinin muhakkak psikoterapi sürecinden geçmesi gerekmektedir. Bilişsel davranışçı terapi ve tepki önleme tedavi rahatsızlık yöntemleriyle sonlanabilmektedir.

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar