Şimdi de şırınga krizi çıktı! Koronavirüs aşıları çöpe gidecek

Koronavirüs aşılarındaki tedarik sorununun ardından şimdi de şırınga krizi patlak verdi. Şırınga krizinin çıktığı ülke Japonya oldu. Japonya'da bulunan şırıngaların, Pfizer/BioNTech aşılarına ait küçük şişelerin dibindeki 6'ncı dozu çekemediği bildirildi. Milyonlarca 6'ncı dozun bu nedenle çöp olacağı kaydedildi. Japonya Sağlık Bakanı Tamura, sahip oldukları şırıngaların Pfizer/BioNTech aşılarına ait küçük şişelerin dibindeki 6'ncı dozu alma kapasitesine sahip olmadığını ifade ederek, bu kapasiteye sahip olan şırıngaların da yetersiz kalacağını kaydetti.

"Aşı kapasitemiz azaldı"

Tamura, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkesinde bulunan şırıngaların Pfizer/BioNTech aşılarına ait küçük şişelerdeki 5 dozu çekebilme kapasitesine sahip olduğunu belirtti. 6 doz çekebilen şırıngaların tamamının kullanılacağını kaydeden Tamura, aşı sayısının artması durumunda söz konusu şırıngaların yetersiz kalacağını söyledi. Tamura, Pfizer/BioNTech aşılarına ait küçük şişelerdeki 6'ncı dozu alamayan şırıngalar nedeniyle aşı kapasitelerinin 60.000 kişiye gerilediğini aktardı.

Diğer ülkelerde de aynı kriz yaşanabilir

Japonya hükümetinin, Pfizer/BioNTech aşılarına ait küçük şişelerdeki 6'ncı dozu çekebilecek özel şırıngaların üretiminin artırılmasına yönelik talimat vereceği öğrenildi. Avrupa ülkelerinden bazıları ile ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) de söz konusu şırıngalara yeterli seviyede sahip olmadığı ifade edildi. Bu yüzden özel şırıngaların tedarikine ilişkin yeni bir rekabetin yaşanabileceği belirtildi.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, koronavirüs sürecinde şırınganın bile problem yaratacağını yazmıştı. Hindistan'da bulunan Syringes isimli şirketin, dünyanın en büyük şırınga üreticisi olduğuna dikkat çeken Özdil, 2021 senesinde söz konusu şirketin maksimum 700 milyon tane şırınganın üretimini gerçekleştirebileceğini aktarmıştı. Özdil, dünya nüfusunun yarısına bile koronavirüs aşısının uygulanması için 8 milyar tane şırıngaya gereksinim duyulduğunu ifade etmişti.

Japonya'da hangi önlemler alınmıştı?

Japonya'da ilk olarak 8 Ocak 2021 tarihinde 4 eyalette (Kanagawa, Çiba, Saitama, Tokyo), daha sonra 13 Ocak 2021 tarihinde 7 eyalette (Fukuoka, Gifu, Aiçi, Kyoto, Hyogo, Osaka, Toçigi) daha OHAL ilan edilmişti. Söz konusu OHAL dâhilinde AVM'ler, barlar ve restoranlar akşam saat 20.00'da kapatılmıştı. İnsanların akşam dışarı çıkmaları yasaklanmıştı. İş yerlerinde çalışan personel sayısının yüzde 70 azaltılmasına yönelik karar verilmişti. Dönüşümlü mesai sistemi başlatılmıştı. Japonya'da etkinliklerin hepsi iptal edilmişti. Yurt dışından yalnızca Japonya vatandaşı olan kişilerle oturma iznine sahip olan kişilerin gelmelerine izin verilmişti. Söz konusu OHAL 7 Şubat 2021 tarihine kadar sürmüştü. Söz konusu yasakların ihlâl edilmesi durumunda kanunlara göre herhangi bir yaptırım uygulanmadığı biliniyor.

Japonya'da koronavirüs tablosu

Japonya'da şu ana kadar 406 bin 766 vaka tespit edilirken, 6 bin 476 kişi koronavirüsten öldü.