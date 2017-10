Sigara İçme Hissini Azaltan Besinler

Yapılan araştırmalara göre ve uzmanların tavsiyelerinden istinaden günlük yiyeceğiniz yemeklerden biraz daha fazla değişik şeyler tüketmeniz gerekir. Çok fazla sigara içen iseniz ve bu durum artık sizi rahatsız ediyor ve bırakmak istiyorsanız doğru şekilde beslenmeniz gerekir.Yulaf ezmesi sigarayı azaltan besinler arasında yer alıyor. 20 gün boyunca her gün düzenli bir şekilde sıcak suda önceden bekletilmiş tepeleme 2 yemek kaşığı yulaf ezmesini yemeniz gerekir.Her gün düzenli bir şekilde tüketilen yulaf ezmesi nikotin bağımlılığını azaltarak sigaradan kısa zamanda tiksinmenize vesile oluyor.20 gün boyunca her gün aynı saatte düzenli bir şekilde yulaf ezmesini 2 yemek kaşığı ayarında tüketin inanılmaz farkı en yakın zamanda fark edin.

C vitamini Bakımdan Zengin Olan Portakal : İçerisinde yoğun miktarda C vitamini bulunan portakalın bağışıklık için son derece önemli bir besin olduğunu biliyoruz. Sigara içenlerin bağışıklığı doğal olarak çöktüğünden bunu aynı dengede korumaları için yüksek oranlarda C vitamini ihtiyaçlarını karşılamaları gerekir.20 gün boyunca her gün düzenli bir şekilde sadece yarım portakal yemek sigaradan uzaklaşmanıza yardımcı oluyor. Nikotin düşmanlarından birisi portakaldır. Bol bol yiyin faydalarından kesintisiz bir şekilde yararlanın.Nikotinin %80 düşmesine yardımcı oluyor.Üstelik portakalın içinde var olan elementler daha sakin bir yapıda olmanıza olanak sağlıyor. Cildin ve kalbin dostu olan portakalın sayısız faydaları bulunmaktadır.

Ispanak : Sigarayı bırakmak isteyenler esmer pirinç ile haftada iki kere ıspanak yemeği yemeleri gerekiyor. İçerisine katılan bol limon ve yanında tamamlayıcı lezzet olan yarım yağlı yoğurt daha etkili olacaktır. Ispanak yeşil sebzelerden güçlü lif kaynağına sahip olan bir sebzedir. Yemeklerinde lezzet en güzel damak tadını oluşturmaktadır. Genelde çok sevilerek yenilen ıspanak D vitamini bakımından son derece faydalı bir gıdadır. Yüksek kalsiyum,mineral ve diğer elementleri sayesinde sağlıklı yaşamanıza olanak tanıyor. Sigara içme hissini en aza düşüren ıspanağın bu konuda etkin bir gücü bulunmaktadır. Üstelik araştırmalara göre %78 nikotinin düşmesine katkıda bulunmaktadır. Ispanak yiyerek sigara içme hissiyatını en aza düşürebilirsiniz.

Domates Suyu : C vitamini bakımından oldukça zengin olan domatesin diğer vitaminleri de kapsadığını unutmayın. Güçlü bir antioksidan görevini yapar. Vücutta çeşitli bakterilerin dışa atılmasına olanak tanır. Domates suyu iç hastalıklarını direk olarak tedavi etme özelliğine sahiptir. Bu mükemmel iksir sayesinde sigarayı da kısa zamanda bırakma şansını elde edeceksiniz. Sigarayı size unutturan domates ayrıca nikotin değerini %75 düşürmektedir. İç hastalıklarına ,cilt güzelliğine,zeka gelişimine ve kemik beyin gelişimine katkısı büyüktür. Özellikle domatesin suyu böbreklerin daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. Bu konuda böbreklerinizin de sağlığına kavuşmuş olur. Sigarayı bırakmak isteyenler domates yemeyi ihmal etmesinler. En çok domates suyu bunun değerini azaltabilir ve sizin kısa sürede sigaradan tiksinmenize yardımcı olur. Domates suyu içme alışkanlığını her gün düzenli bir şekilde sağlayınız. Kan hücrelerinin yenilenmesine destek olunuz.Özellikle domatesin içinde yer alan likopen elementi zararlı ve kötü bakterilerin direk olarak dışa atılmasını sağlıyor ve antioksidan görevini en iyi şekilde yaparak daha sağlıklı olmanıza aracı oluyor.

Muz : Severek yediğiniz muzun aslında sigara içenler için son derece faydalı olduğunu biliyor muydunuz. Sigarayı kesin olarak bırakma ihtiyacı sağlayan muz yüksek oranda potasyum ve B vitaminini ele almaktadır.Sigaranın zararlı etkilerini kısa sürede yok ederek nikotin değerinin %78 düşmesine katkıda bulunuyor. Her gün düzenli bir şekilde muz yiyin. Özellikle yoğurdun içine ezilmiş muzun sigarayı bırakma yönteminde çok fazla yararlı olduğunun da altını çizmek istiyoruz.

Elma : Uzmanların 2007 yılında başlattığı bir çalışmada elmada var olan elementler sigaranın azalması için etkin maddeler barındırmaktadır. Elmanın ne kadar zengin bir besin olduğunu unutmayınız. Yüksek oranda C vitamini ve E vitamini bulunan elmada nikotinin neredeyse %80 oranla düşürdüğü kanıtlanmıştır. Elma ayrıca antioksidan görevini yaparak sizi çeşitli zehirli bakterilerden kısa bir zaman sonra kurtulmanıza yardımcı oluyor. Cildi inanılmaz güzelleştiren ve bağırsak hareketini en aktif bir şekilde düzenleyen faydalı bir meyvedir.Özellikle elma akciğer fonksiyonlarını direk olarak iyileştirdiği 2007 yılında yapılan bir araştırma sonucu ortaya çıkmıştır. Bu faydalardan yararlanmak ve kısa sürede sigaradan kurtulmak istiyorsanız günde en az 1 elma yemenizde fayda göreceksiniz.Sizlere Sigara içmenizi azaltan yararlı besinlerden bahsettik. Bu besinleri tüketerek sigara içme alışkanlığınızda kısa sürede kurtulabilir,taptaze organlara sahip olabilirsiniz.

Aklınıza Sigara İçmek Geldiğinde Vazgeçmek İçin Ne Yapacaksınız ?

Sigara içmeyi tetikleyen durumlardan kurtulmanızn tek yolu o anı hemen farklı bir iş ile kendinize unutturmaktır. Hemen ağzınızın boş kalmasına izin vermeden sakız çiğneyin. Sakız az da olsa bu ihtiyacı en aza indireceltir. El alışkanlığı haline gelen sigarayı kısa bir sürede unutmak için elinize bir kalem tutun ve o anda bir şeyler çizin ve yazın bu faydalı olacaktır. Sürekli yemek yiyerek bunu unutmaya çalışmayın ani kilolar alabilir daha fazla strese girebilirsiniz.Günlük olarak tüketmiş olduğunuz süyun seviyesini arttırın. Günde 5 bardak su içmek sigara içenler için daha fazla zararlı olacaktır. En az 10 bardak içmelisiniz. Su kaybı azalmalı ve nikotin isteği suyun dengesi ile en aza düşürülmelidir. Bununla birlikte sigaradan vazgeçmenin en etkli yolu bir süre hatta epey uzun bir süre sigara içenlerden uzak durmak aklınıza sigarayı getirecek kişiler ile görüşmemektir. Bu sizin sigarayı daha hızlı bir şekilde bırakmanıza yardımcı olacaktır. Sürekli aynı şey düşünmeyin. Bol bol müzik dinleyin sıkıldığınız zaman iş yapın ve yürüyüşü ihmal etmeyin. Kendinize ne kadar zaman ayırırsanız kendinizi sevdiğinizi fark edecek bu zehir neden içiyorum diye bırakma hevesinin içine gireceksiniz. Sigarayı bırakmanın birçok yolu vardır. Bunların başında istikrarlı kararlar ve gösterilen sabırdır. Sağlığınız için sigarayı bırakın. Bırakamıyorsanız uzmanlardan 171 numalı hattı arayarak bırakmak için başvuruda bulunun. Bu konuda yeterli yardımlardan yararlanacak ve iyi bir gözlem içinde olacaksınız. Sigara hayatınızı kısaltır ve sigara içenler erken yaşlarda ölür. Koha hastalığı akcier kanserleri ve göğüs hastalıklarının nedeni direk sigaradır.Bununda farkına varmanızda yarar vardır.

