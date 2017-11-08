Şiddet İçerikli Oyun Oynayan Çocuklar Saldırgan Oluyor!

Bunun cevabı konusunda çok sayıda çalışmalarım ve gözlemlerim oldu. Teknoloji çağının iyiliği ve kötülüğü yıllardır tartışma konusu halinde. Bir taraf teknolojinin getirilerini sayarken, bir diğer taraf ise aldıklarından bahsediyor. Yetişkin bireyler için teknolojinin getirileri belli bir bilinç seviyesine ulaştıkları için çok daha fazla, fakat çocuklar için aynı şeyi söylemek mümkün gözükmüyor.

Saldırganlık bir dürtüdür ve şiddet bunun davranışa dökülmüş halidir. Çocukların çevresindeki bireyler iletişim yolunu karşılıklı konuşma yolundan değil şiddet ile çözme yoluna başvuruyorlarsa, her konuda olduğu gibi bu konuda da çocuk otomatik olarak ebeveynlerini model alır. Bu durum ise saldıganlık dürtüsünü tetikler niteliktedir. Çocukların şiddeti öğrendiği alan aile ortamından sonra, televizyon ve şiddet içerikli oyunlar olarak sıralanabilmektedir. Günümüzde eğitici oyunlar da mevcut ama genel itibariyle oyunlara bakıldığı zaman şiddet odaklı oyunların daha çok olduğu gerçeği ile yüzleşmekteyiz. Ailelerin çocukların oynadığı oyunlar üzerinde pek bilgisi olmaması da gözlemlediğim sonuçlar arasında.

Çalışmaya başladığım bir ailenin çocuğu için bahsettiği sorun; çocuğunun durup dururken kendini yerlere attığı ve duvarlara vurduğuydu... Çocukla çalışmaya başladığımda ise benim gördüğüm bu davranış bozukluğu nedeni, çocuğun şiddet odaklı oyunlar oynadığı ve oyunun çocuğa zor geldiği, genel olarak yenildiği ve bunun öfkesini yaşayıp kendini bu şekilde cezalandırma yoluna gittiği gerçeğiydi. Diğer çalıştığım ailelerin çocukları ile ilgili olan öfke kontrolü, yüksek ses, uyku problemi, yalnız yatamama sorunlarının hepsinde şiddet içerikli oyunların rolünün olduğu büyük bir gerçek. Çocuk rekabet duygusunu bu tarz oyunlarda değil, çeşitli spor ve sosyal aktiviteler eşliğinde öğrenmesi gerekmektedir.

Çocuklarınıza yeterli zaman ayırmanız gerekiyor!

Aile içerisinde anne ve babanın çocukla daha yapıcı oyunlar oynamasına özen göstermesi gerekiyor. Bu sayede aile ortamındaki iletişim artacak, çocuğunuz daha rahat bir psikolojiye sahip olacak ve toplum içerisinde kendini duygu, düşüncelerini doğru duygularla ifade edebileceklerdir.

Eğer çocuğunuz öfke nöbetleri yaşıyorsa en yakın terapiste başvurmanız gerekmektedir. Çocuk için öfke kontrolü oyun terapisi ile çözümlenebilmektedir. Çocuklarınıza yeterli vakti ayırır, aile içerisinde doğru iletişim kurma yolunda olduğunuz taktirde çocuğunuzun üzerinde şiddet içerikli oyunların izlerini silmesine yardımcı olabilirsiniz.