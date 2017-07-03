Sıcak Havada Bol Su İçin

Özel Seyhan Tıp Merkezi'nde görev yapan Çiğdem Koçak, hissedilen hava sıcaklığının 45 dereceleri bulduğu Çukurova'da nefes almanın bile zorlaştığını belirterek önerilerde bulundu. İnsan sağlığı için suyun öneminin bu sıcak günlerde daha da hissedildiğini belirten Koçak suyun yaz mevsiminde yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmada da etkili olduğunu söyledi.



Koçak, "Su, organlarımızın sağlıklı işleyişi, hücrelerimizin genç kalması ve iç dengesini koruması, şişkinlik hissinin ve ödemin azalması, zararlı bileşenlerin vücudumuzdan uzaklaştırılması konusunda önemli işlevlere sahiptir. Su, insan hayatında oksijenden sonra gelen en önemli unsurdur. İnsan beslenmeden haftalarca yaşayabilir ancak susuz birkaç gün dayanabilir. Yetişkin bir insanın vücudundaki su miktarı yüzde 59'dur. Vücut suyunun yüzde 10'nun kaybı ile insan hayatı tehlikeye girer. Bu nedenle, su içmek için susamayı beklememeyi alışkanlık haline getirmeliyiz" dedi.



RİSKLİ GRUPLAR SU TÜKETİMİNİ ARTTIRMALI



Özellikle havaların çok sıcak olduğu bu günlerde su ihtiyacı erkekler için günlük 2.5 litre, kadınlar için günlük 2 litre olduğunu belirten Koçak, şu önerilerde bulundu:



"Spor yapanlarda ve klimalı ortamda bulunan insanlarda bu miktar daha da artmaktadır. Özellikle riskli grupta olan çocuklar, bebekler, kalp ve tansiyon hastaları, şeker hastaları, gebe ve emzikliler için su tüketimi çok daha önem taşımaktadır. Su tüketmek konusunda zorluk yaşıyorsanız, gün içerisinde tükettiğiniz suyu cam bir şişede muhafaza edebilir ve şişe içerisine attığımız çubuk tarçınlar, taze nane yaprakları, taze zencefil ile suyunuzu daha tüketilebilir hale getirebilirsiniz. Bunun yanı sıra sebze ve meyvelerin yüzde 85-90'ı sudur. Bu nedenle günlük diyetimizde sebze ve meyve tüketimini aksatmamak da oldukça önemlidir."