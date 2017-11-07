Sevgi Azlığı Pika Sendromuna Neden Oluyor!

Pika sendromu, bebeklikten başlayıp çocukluğa ve hatta yetişkinliğe kadar sürebilen yabancı maddeleri yeme dürtüsü olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişiler bunun kendi sağlığına zararı olabileceğini bildiği halde yine de bu dürtüye karşı koyamamaktadır. Vücutta eksik olarak görülen çinko, demir gibi elementlerin eksikliği bu davranış bozukluğu ile bilinçli olmadan giderilmeye çalışılmaktadır.

Bu sendrom neticesinde sindirimi olmayan yiyecekler vücutta bulunduğu için, bağırsaklarda hasarlar ve parazitler görülebilmektedir. Sindirim sisteminde çeşitli problemler ortaya çıkabilmektedir.

Pika Sendromunun Nedeni Sevgi Azlığı ve Buna Bağlı Eksik Güven Duygusudur

Dezorganize aile yapısı, iletişimi eksik anne ve baba ilişkisi, istismar, çocuğun bunlara bağlı kendini ifade konusunda çekimserliği sendromun nedenleri arasında yer alabilmektedir. Geleneksel yaşayış tarzı olan ailelerin çocuklarında daha fazla görülmektedir. Bu çocuğun bastırılma duygusunun nedenini anlamlandıramadığı için bir suçluluk duygusuna girdiği ve bu duyguyu, bu tarz besin maddesi olmayan yiyeceklere yönlendirip öfke duygusunu attığı bir dürtü bozukluğu haline gelebilmektedir.

Pika Sendromu Tedavi Edilebilir Mi?

Pika sendroumunun altında yatan nedenler değişebildiği gibi, bir neden bazında ele alınacaksa mesela çocukta demir eksikliği olduğu için mi bu maddelere yöneliyor yoksa çok toprak yediği için mi vücudunu fazla demire alıştırıp alıstırmadığı saptanmalıdır. Bu tip durumlarda bir çocuk nörolojisine başvurulmalıdır. Ağır travma, istismar gibi durumlarla karşılaşan çocuk için ise uzman psikolog ve psikiyatr eşliğinde tedavisinin başlaması gerekmektedir.



Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar