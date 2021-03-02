Sebze ve meyve tüketimi ömrü uzatıyor!

Özellikle pandemi döneminde sağlıklı beslenmenin bağışıklığı güçlendirmesi ve hastalıklardan koruması üzerine yapılan araştırmalarda artış görüldü. Bu araştırmalardan biri de Harvard Tıp Fakültesi’nde beslenme uzmanı olarak çalışan Prof. Dong D. Wang'ın yönettiği Fransa'daki bir çalışma oldu. Fransa'daki Ulusal Sağlıklı Beslenme Programı, günde üç porsiyon sebze ile iki porsiyon meyve yemenin ömrü uzattığını duyurdu. Fransa'da yapılan araştırmayı inceleyen Prof. Dong D. Wang ve ekibi, bu araştırmanın doğruluğunu teyit etti.

En az 100 bin kişi üzerinde araştırma yapıldı

Prof. Dong D. Wang ve ekibinin yürüttüğü araştırma Amerikan Kalp Derneği tarafından yapıldı. Araştırma için yaklaşık 30 yıl boyunca en az 100 bin kişi üzerinde araştırma yapıldı. Araştırma için Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Asya ile Afrika'da bulunan 29 ülkeden birçok done toplandı. Toplamda 26 değişik konuyla ilgili istatistikler bir araya getirildi ve 2 milyondan fazla veri ortaya çıktı. Araştırmanın sonuçları tahmin edildiği gibi çıktı. Günde üç porsiyon sebze ile iki porsiyon meyve tüketen kişilerin daha uzun yaşadığı belirlendi.

Özellikle o sebze ve meyveleri beslenme düzeninize ekleyin!

Günde üç porsiyon sebze ile iki porsiyon meyve yiyen kişilerin, beslenme düzenine sebze ve meyve eklemeyenlere göre yüzde 13 oranında daha uzun yaşadığı tespit edildi. Bu kişilerin kalp ve damar hastalıkları gibi rahatsızlıklara da yüzde 12 oranında daha az yakalandığı belirlendi. Günlük beslenme düzenine meyve ile sebzeleri ekleyenlerin solunum yolu rahatsızlıklarına yüzde 35, kansere ise yüzde 10 oranında daha az yakalandığı kaydedildi. Bir günde 5 porsiyondan daha fazla meyve ve sebze tüketiminin ise herhangi bir yararının görülmediği belirtildi. Prof. Dong D. Wang; ıspanak, marul, lahana ve havucun beslenme düzenine eklenmesi gerektiğini aktardı.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 17:21