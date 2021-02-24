Salgında üçüncü dalga tehlikesi!

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de uygulanan pandemi kurallarıyla birlikte aşılamanın da başlamış olması, salgının sona ereceğine dair umut ışığı oldu. Aşılama sayılarının günden güne artması ve 1 Mart'ta başlayacak kademeli normalleşmeyle birlikte bazı kısıtlamalarda gevşetilmeye gidilecek. Tüm bu gelişmelerin gayet sevindirici olduğunu kaydeden Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, buna rağmen artan rehavetin bazı riskleri de beraberinde getirdiğini dile getirdi. Salgının sona ermesi içi toplumsal bağışıklığın kazanılması gerektiğine işaret eden Taşova, bunun yolunun da toplumun en az yüzde 70'inin aşılanmasından geçtiğini belirtti.

Aşılamada istenen seviyeye gelinmesi halinde birçok riski ortadan kalkacağına değinen Taşova, okullarda yüz yüze eğitimin başlaması ve kafelerin açılması için toplumsal bağışıklığın kazanılmasının önemli olduğunu kaydetti. Aksi halde salgında üçüncü ve sert bir dalgayla karşı karşıya kalınabileceğini aktaran Taşova, ülkeye yayılan mutasyonlu virüsün vakaları artırdığını hatırlattı. Mutasyonlu virüsün eskisie oranla çok daha hızlı yayıldığına işaret eden Taşova, zaman zaman yaşanan ani vaka artışları nedeniyle tedirgin oldularının altını çizdi.

"Bu dönemde ciddi bir ders aldık: Genel değil, bölgesel uygulama!"

Son zamanlarda salgında bir üçüncü dalganın yaşanabileceğine dair ciddi endişeler taşıdıklarını vurgulayan Taşova, bu korkunun sebebinin henüz toplumun yüzde 70'inin aşılanmaması olduğunu aktardı. Bu nedenle henüz tedbirleri kaldırmak için erken olduğunu belirten Taşova, aşılanma ve kademeli normalleşme haberlerini sürekli olarak duyan vatandaşların rehavete kapılabileceklerinin altını çizdi. Köy okullarında yüz yüze eğitimin başlamasının doğru bir karar olduğunu belirten Taşova, ülke geneli için alınan kararların her zaman işlemediğini gördüklerini kaydetti. Bu durumun kendilerine ciddi bir ders verdiğini aktaran Taşova, bölgelere göre farklı tedbirlerin uygulanmasının dah yerinde olacağını vurguladı. Kademeli normalleşme döneminde il pandemi kurullarının daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğine değinen Taşova, kasaba ve köylerdeki durumun da yakından izlenmesi gerektiğini bildirdi.