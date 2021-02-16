Sağlıklı Saçlar İçin Gece Bakım Tüyoları

Bu yöntemleri ise şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır.

Doğal Yağlar

Geceleri uygulanacak saç bakımlarının en başında doğal yağlar bulunmaktadır. Bunun için saç problemine uygun olan bir yağın saçlara uygulanması yeterli olmaktadır. Gece bakımında en çok tercih edilen doğal yağ ise hindistan cevizi yağı olmaktadır. Haftada 1 kez hindistan cevizi yağının saç köklerine ve boylarına uygulanması ve bütün geceyi bu şekilde geçirilmesi yeterli olmaktadır.

Saçların Kurutulması

Yatmadan önce saçların yıkanması durumunda kurutulmadan yatılmaması gerekmektedir. ıslak saçla uyumak saçların çok daha fazla kırılmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple düşük ısı ile kurutulup öyle yatağa gidilmelidir.

Saçları Örmek

Bazı kişiler saçlarını toplayarak yatmaktan hoşlanmaktadır. Ancak saçların sıkı bir şekilde at kuyruğu ya da topuz olarak toplanması saç tellerinin aşırı derecede zarar görmesine sebep olmaktadır. Bunun yerine saçların bol bir şekilde örülmesi gerekmektedir. Özellikle hafif nemli saçların örülmesi sabah saçlarda hoş bir dalga oluşmasını da sağlamaktadır.

Sadece saçlarını toplayarak uyuyabilen kimseler ise kullandıkları tokalara daha çok dikkat etmeleri gerekir. Sert lastikten oluşan tokalar saçlara daha fazla zarar verir. Bu sebeple gevşek lastiklerden veya kumaş tokalardan yararlanılması gerekmektedir.

Saçların Fırçalanması

Gece saç bakımı ritüellerinden birisi de uyumadan önce saçların fırçalanması olmaktadır. Bu fırçalama için kullanılacak fırçanın doğal kıllardan yapılması önemli olmaktadır. Saçların uyumadan önce fırçalanması, saç köklerindeki yağın bütün saç teline yayılmasını sağlar. Bu yağda saçlara bakım yapmaktadır.

Saç Maskesi

Bazı saç maskelerinin gece yapılması gerekmektedir. Ayrıca gündüz vakit bulunamayan maskelerde gece yapılabilmektedir. Bu sayede maskenin daha fazla nüfus etmesi sağlanmaktadır.

Havlu Kullanımı

Eğer gece saç maskesi ya da bakımı yapılacaksa yastığın korunması için havlu kullanılması gerekmektedir. Bu havlunun saça sarılması saça zarar vermektedir. Bu sebeple havlunun yastık üzerinde yayılması önerilmektedir. Havluyu saça sarmamak diğer bir yandan saçların hava almasını sağlamaktadır.