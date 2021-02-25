Sağlık çalışanlarının koronaya yakalanma oranı belli oldu!

Koronavirüs sürecinin başından beri sabırla çalışan sağlık personelinin koronavirüse yakalanma oranına ilişkin Türk Toraks Derneği tarafından bir anket yapıldı. Söz konusu anket, 2020 yılının Aralık ayı ile 2021 yılının Ocak ayında yapıldı. Bu süreçte koronavirüse yakalanan sağlık personelinin oranı yüzde 57,4 olarak tespit edildi. Türk Toraks Derneği'nden Prof. Dr. İtil, bu oranın diğer ülkelere göre çok fazla olduğunu söyledi.

"Hayatını kaybeden 74 kişiden biri sağlık personeli"

Prof. Dr. İtil, Türkiye'de koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren her 74 kişiden birinin sağlık personeli olduğunu belirterek, 2020 senesinin Haziran ve Temmuz aylarında sağlık personelinin koronavirüse yakalanma oranının yüzde 12,1 olduğunu söyledi. 2020 senesinin Aralık ayı ile 2021 senesinin Ocak ayında sağlık personelinin koronavirüse yakalanma oranının yüzde 57,4'e fırladığını aktaran Prof. Dr. İtil, söz konusu verilerin diğer ülkelere göre çok yüksek olduğunu dile getirdi.

Dünya nüfusunun yüzde 3'ü sağlık personeli

DSÖ'ye (Dünya Sağlık Örgütü) göre dünya nüfusunun yüzde 3'ünü sağlık personeli oluşturuyor. Bütün koronavirüs enfeksiyonlarının ise minimum yüzde 14'üne denk geliyor. Şu anda dünyada koronavirüsle enfekte olan her 7 kişiden biri sağlık personeli.

Prof. Dr. İtil, Sağlık Bakanı Koca tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye'de koronavirüse yakalanan sağlık personeli sayısının 120 bini aştığını ve koronavirüse yakalanan her 10 kişiden birinin sağlık personeli olduğunu söyledi. Türkiye'de şu ana kadar 28 bin 138 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Prof. Dr. İtil, bunlardan 380'inin sağlık personeli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. İtil, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren her 74 insandan birinin sağlık personeli olduğunu aktardı.

"Tükenmişlik var"

Sağlık personelinin genellikle aileleriyle beraber koronavirüse yakalandığına dikkat çeken Prof. Dr. İtil, haliyle sağlık personeli yakınlarının da koronavirüsle enfekte olma ve can kayıpları oranlarının da daha yüksek olduğunu ifade etti. Prof. Dr. İtil, sağlık personelinin yakınlarının enfekte olması ve bu da yetmezmiş gibi şiddete maruz kalmaları nedeniyle tükenmişliğin başladığını söyledi.

"Korkuyla görevlerini sürdürüyorlar"

Türk Toraks Derneği'nden Uz. Dr. Güngör, sağlık personelinin hem hastaların hem de yakınlarının ölümlerine tanıklık ettiklerini belirterek, bu korkuyla görevlerini sürdürdüklerini aktardı. Uz. Dr. Güngör, koronavirüsün meslek hastalığı olarak değerlendirilmesi için Meclis'in yaptığı hamlelerin olumlu olduğunu ekledi.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 17:12